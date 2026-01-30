Publicidad

Karol G pagó la cuenta de todos los clientes de su restaurante de Medellín; una millonada

Karol G pagó la cuenta de todos los clientes de su restaurante de Medellín; una millonada

La cantante colombiana Karol G fue la protagonista de un gesto inesperado en su restaurante en Medellín. En una noche que combinó celebración, reunión con amigos y presencia de otros artistas.

Karol G paga la cuenta de todos sus clientes de su restaurante de Medellín
Karol G paga la cuenta de todos sus clientes de su restaurante de Medellín
Foto: fotomontaje La Kalle. Fotos tomadas de AFP y redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

El encuentro ocurrió el fin de semana en que Bad Bunny se presentó en Medellín, cuando Karol G decidió reunirse con amigos en su restaurante Carolina, ubicado en el sector de Provenza, una de las zonas gastronómicas más visitadas de la ciudad.Según imágenes y publicaciones que circulan en redes sociales, la cantante estuvo compartiendo con familiares, músicos y clientes habituales del local.

Lo que llamó la atención fue lo que ocurrió al final de esa velada. Al parecer, mientras varias personas estaban disfrutando de su cena, el personal del restaurante anunció que la artista había decidido pagar la cuenta de todos los asistentes esa noche.

Noticia que generó sorpresa y alegría entre los comensales, algunos de los cuales reaccionaron con aplausos y expresiones de agradecimiento al enterarse de la decisión.

¿De cuánto fue la cuenta que pagó Karol G en su resturante?

De acuerdo con los reportes y testimonios de asistentes, aproximadamente 150 personas se vieron beneficiadas por este gesto, ya que todas las cuentas del restaurante fueron cubiertas por la cantante ese día.

La suma total que la cantante habría pagado está alrededor de los 30 millones de pesos colombianos, lo que corresponde a varias cenas completas, bebidas y consumos registrados durante la noche.

Este pago incluyó desde platos de la carta del restaurante hasta las bebidas que los clientes tenían en sus mesas, una acción que no solo sorprendió a quienes estaban en el lugar, sino que también rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

Los videos y fotografías publicados muestran a Karol G caminando por el lugar, conversando con clientes y disfrutando del ambiente festivo que se vivía en Provenza. Al mismo tiempo, medios locales destacaron que esta aparición se dio en medio de un fin de semana con mucha actividad social en Medellín, cuando varios artistas como Ryan Castro y Arcángel también estaban en la ciudad.

Tras conocerse el gesto de Karol G, usuarios en redes sociales reaccionaron de diversas formas. Algunos celebraron su decisión como un acto generoso hacia quienes disfrutaban de la noche en su restaurante, mientras que otros señalan que este tipo de acciones refuerzan su presencia y relación con la ciudad que la vio crecer.

Esta acción fue captada por varios asistentes y compartida en plataformas como Instagram y TikTok, donde quedó documentado que personas que no conocían a la cantante personalmente se vieron sorprendidas al recibir la noticia de que su cena había sido pagada por ella.

