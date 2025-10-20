Laura G se sincera sobre el estado de salud de su mamá: “No me veo sin ella”

En medio de la entrevista sobre negocios y polémicas en El Klub de La Kalle, Laura G. tocó un tema que es la prioridad absoluta en su vida: la salud de su madre. Tanto es así que este fue el motivo principal por el cual la modelo y empresaria decidió dejar Dubái y regresar a Colombia.

Laura G compartió la difícil batalla que está librando su familiar, revelando que su madre padece cáncer de colon y se encuentra en un extenuante proceso de quimioterapias. Pese a eso, la empresaria puso un tono de alivio y esperanza, al punto que confirmó que su madre "ya tuvo la última quimioterapia, gracias a Dios".

Pese a dicho mensaje, comentó que, el proceso de control continuará, con la próxima revisión médica programada para dentro de cuatro meses. De igual forma, recordó que cuando su madre fue operada, sucedió cuando estaba en un reality.

Sumado a eso, Laura G agradeció con gratitud que los directivos del programa le permitieron verla "un día antes de la cirugía en un congelados", un procedimiento que fue catalogada como "bastante delicada, que podía salir bien o podía salir mal".



¿Cuánto peso bajó la mamá de Laura G por este procedimiento?

De igual forma, en la entrevista Laura G explicó que el enfoque está en la recuperación y en la lucha contra los efectos secundarios del tratamiento. Explicando que su madre "bajó mucho de peso, está pesando 45 kilos". Y confesó que para contrarrestar esto, la tienen con "sueritos, con buena alimentación".

La relación entre Laura G. y su progenitora es profundamente estrecha y no dudo en admitirla. La empresaria no escatimó en elogios, calificándola de "guerrera" y de ser "todo lo hermoso que yo tengo en la vida". Sumado a esto explicó que no puede imaginarse su vida sin ella: "yo no veo mi vida sin mi mamá en estos momentos".

La empresaria manifestó su compromiso absoluto en el cuidado de su madre: "Ahí estoy en recuperación con ella de la mano". Ella es su confidente, su apoyo, y su socia en la vida: "Ella es mi mejor amiga, ella sabe todo lo malo mío, todo lo bueno mío. Yo con ella no tengo secretos de absolutamente nada. Es mi partner en todo".

Finalmente, Laura G, concluyó con un mensaje de fe y optimismo, asegurando que su madre estará "muy bien confiando en Dios".

