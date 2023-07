Martín Elías Jr confiesa los detalles sobre la muerte de su padre

Martín Elías Díaz Acosta, más conocido por su nombre artístico 'Martín Elías' fue un cantante del género vallenato, que decidió seguir con el legado de su padre, Diomedes Díaz, quien considerado una gran leyenda vallenata. Sin embargo, ambos perdieron la vida a temprana edad.

El 14 de abril del 2017, se confirmó la muerte de Martín Elías luego de haber sufrido un grave accidente automovilístico a sus 26 años, por lo que fueron momentos trágicos para su familia y todos sus seguidores, quienes aun lo recuerdan a través de sus canciones: 'Loco por tu amor', 'Ábrete', 'El terremoto' y demás éxitos que elevaron su carrera musical.

La confirmación de su muerte se convirtió en una triste realidad para su pareja, hermanos e hijos. Hace poco justamente uno de ellos 'Martín Elias Jr', el hijo mayor del fallecido artista, confesó a través de una entrevista cómo transcurrieron los momentos desde que se enteraron de la tragedia. "Yo estaba con Dayana, que es la mamá de mi hermanita. Yo sentí que pasó algo, la nana de mi hermana estaba con los ojos aguados. Literalmente es como una película y yo dije aquí algo raro pasó."

Publicidad

Allí les habían advertido que Martín había sufrido un accidente automovilístico, aunque aseguraron que solo había sufrido daños de latas, momentos después se enteraron de que estaban pidiendo donaciones de sangre, por lo que supusieron que se trataba de algo con mayor gravedad. Sin embargo, luego llegó la trágica llamada en la que confirmaron su muerte.

El joven confesó que lloró desconsoladamente, quebró una lámpara en medio de su desespero, consoló a su hermana pequeña y luego se preparó para despedir a su padre. "Admiro mi forma de llevarlo, porque yo hasta digo que no he superado por completo, me refiero que uno nunca lo va a superar. Yo digo que lo he tomado extrañamente muy bien, para la gravedad del asunto", confesó Martín Jr mientras recordaba a su padre con gran sentimiento.

Te puede interesar: Tensa final en la batalla Red Bull