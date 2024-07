Natalia Durán revela detalles de abuso por parte de su papá

Las figuras de la farándula suelen tener aspectos de su vida en secreto, no necesariamente por cosas malas, sino por la privacidad que cualquier otra persona debe tener con su intimidad, pero algunos de ellos decidenabrir su corazón para enviar un contundente mensaje que permita a muchos superar situaciones difíciles.

Este es el caso de la actriz y modelo Natalia Durán, quien abrió su corazón en el programa 'Se dice de mí' para hablar de su vida, su infancia y los recuerdos que la atormentaron por años, pero que hoy en día ha superado y puede hablar de ello sin problema.

La actriz caleña, quien ya tiene 40 años, reveló que no tuvo una infancia bonita gracias a los abusos de su padre biológico, que se aprovechó de ella sexualmente desde muy pequeña: “Fue doloroso, pero creo que fue más liberador que doloroso”. Esto se acabó el día que su madre, cansada de recibir violencia intrafamiliar, decidió irse con ella y buscar un nuevo rumbo.

“Yo era muy chiquita, pero me daba pánico, él me daba mucho miedo. Yo experimenté mucha violencia no solo contra mí sino contra mi mamá. Entonces me acuerdo mucho de la rabia que sentía, del daño que le hace a mi mamá, del miedo que le tenía”, dijo la actriz, quien comentó que a sus nueve años aceptó cambiarse el apellido por el de su padre adoptivo, cambiando de Segura a Durán.

La pérdida de su madre y el síndrome de Asia

Los cambios incluyeron cambiar de residencia, mudándose de Cali a Bogotá y cuando parecía que todo estaba mejorando, su madre fue diagnosticada con cáncer, en un momento en el que ella era una adolescente un poco rebelde, pero la vida misma le tenía una lección.

En un momento casi que murió clínicamente, se le llenaron los pulmones de agua y se fue y finalmente la pudieron traer otra vez. Ella me habló y me dijo que lo que ya había experimentado es que le quedaban tres meses de vida y que la razón por la cual no se había ido era porque ella quería tener la oportunidad de cerrar el ciclo conmigo, como yo estaba en esta rebeldía y no aceptación de la situación. NATALIA DURÁN

A sus 18 años regresó de Londres, luego de ir en busca de cumplir sus sueños de ser modelo, comenzó a trabajar como actriz y a consolidar una carrera. Fue en ese momento que decidió operarse los senos, pero años después fue diagnosticada al mismo tiempo de cáncer de tiroides y de síndrome de Asía, una enfermedad autoinmune relacionada con las prótesis de silicona. Tras años de batalla, la caleña logró salir de esa situación victoriosa.

