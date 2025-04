Participante de 'Yo Me Llamo' sufre una complicación de salud, ¿de quién se trata?

En el más reciente episodio de 'Yo Me Llamo' , se experimentaron varios cambios y emociones, a tal punto que un participante sufrió una recaída.

Se trata del imitador de Óscar Agudelo , cuando salió al escenario por primera vez, sostuvo una discusión con Amparo Grisales , quien lo llamó grosero, y por eso se especulaba que sería el eliminado de la noche.

¿Qué paso con el imitador de Yo Me Llamo Óscar Agudelo?

El participante quedó a punto de ser eliminado por los comentarios que recibió por parte de los jurados, sobre todo de la 'Diva' de Colombia , quien le dijo al imitador que le falta el "tono tanguero" , el cual caracterizaba al artista original, quien falleció el 16 de diciembre del 2023.

A pesar de los comentarios pudo tener una nueva oportunidad para presentarse. Allí brindó un show más contundente al interpretar la canción 'El Redentor' , esto le sirvió para poder remendar el error de la primera presentación.

Esto le dio razones para que 'Búfalo' lo eligiera para que pudiera regresar al camerino y quedar a salvo, lo que hizo que el imitador se emocionara mucho a tal punto que la adrenalina lo puso mal y sus compañeros tuvieron que auxiliarlo.

Al llegar al camerino dijo "me tiembla todo, me voy a morir" a los imitadores de Óscar de león, Ángela Aguilar, Carín León y Gilberto Santa Rosa que lo esperaban en el camerino.

"Siento que exploté demasiado fuerte" , terminó diciendo el imitador mientras que sus compañeros lo sentaban en una silla para que se pudiera calmar y evitar que su estado de salud no empeorara.

¿Quién fue el eliminado de 'Yo Me Llamo'?

En este nuevo formato en donde ya no salen tres participantes si no solo uno en la noche de eliminación, todos se llevaron una gran sorpresa , ya que los jurados votaron inicialmente para poder salvar a los mejores.

Los tres imitadores restantes quedaron en la cuerda floja, pero les dieron una nueva oportunidad para que pudieran demostrar por que aun querían estar dentro del programa.

La presentación que menos le gustó al jurado fue la de Till Lindemann , quien antes de bajar del escenario dio unas emotivas palabras, “Los amo mucho, les agradezco en el alma, fue una experiencia enriquecedora”.

¿Quién es el imitador de Oscar Agudelo de 'Yo Me Llamo'?

Se trata de Carlos Reyes, nació en Cundinamarca , pero desde sus 13 años vivió en el Huila, así lo comentó en una entrevista para La Nación, en medio de la entrevista para este medio contó detalles de su vida profesional, Reyes es contador público y cuenta con tres especializaciones .

También habló de su vida personal, comentó que fue deportista y apasionado por el ciclismo , su infancia fue marcada por la música vallenata esto gracias a que vivió con unos padrinos que eran de la costa.

Por esta razón aprendió a tocar acordeón y de esta manera se fue inclinando por la música, participando en algunos festivales , pero después de la pandemia empezó a explorar otros géneros musicales que fueron las baladas y los boleros.

“En algún momento veo que mi color de voz se acerca mucho a la del maestro Óscar Agudelo , entonces comencé a hacer un piloto por redes. Empecé a subir mis videos y le preguntaba a mis seguidores qué tal me veían para los boleros y los tangos” , comentó Carlos Reyes en la entrevista.

Para este artista e imitador es un honor que a sus 63 años pueda participar en un programa de canto , y destacó que no se imaginaba que su edad pudiera ingresar a una programa como el de 'Yo Me Llamo' .

