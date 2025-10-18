‘Perro que ladra no muerde’: Yina Calderón provoca a Andrea Valdiri antes de su pelea

El ambiente estaba cargado de expectativa cuando Yina Calderón y Andrea Valdiri aparecieron para el pesaje oficial previo a Stream Fighters 4, dos de las creadoras de contenido más mediáticas del país, se encontraron frente a frente en lo que muchos ya consideran una previa más intensa que la misma pelea.

Yina, fiel a su estilo directo, se mostró confiada, asegurando que no sentía miedo ni nervios. Su seguridad contrastaba con el silencio inicial de Andrea, quien minutos después respondió con firmeza y lanzó la frase que marcaría el tono del encuentro: “Es mejor arreglarse a los puños”.

Lo que debía ser una revisión de rutina terminó convirtiéndose en un espectáculo lleno de tensión y frases directas, debido a que Yina Calderón fue la primera en subir a la báscula y con tono desafiante, aseguró que no sentía miedo ni nervios, dejando claro que llegaba con toda la confianza.

La tensión aumentó cuando ambas se enfrentaron verbalmente, y Yina respondió con ironía diciendo: “Perro que ladra no muerde”, en una clara provocación que encendió el ambiente.



Más allá del espectáculo, el proceso físico que ambas atravesaron para llegar al peso pactado de 62 a 63 kilos fue intenso. Yina, de menor estatura, tuvo que subir algunos kilos para cumplir con el rango, mientras que Valdiri se sometió a un régimen exigente, ya que en solo siete días logró bajar aproximadamente ocho kilos, combinando sesiones de sudoración con mantas térmicas y un proceso de deshidratación controlada a 50 grados.

A pesar del esfuerzo físico, las dos llegaron al peso pactado, lo que les permitió pasar oficialmente a la pelea que se llevará a cabo en el marco de Stream Fighters 4.

Tras el pesaje, llegó el momento más esperado por todos, el cara a cara, que tuvo lugar frente a cámaras, luces y un público expectante, Yina y Andrea se enfrentaron con miradas desafiantes y gestos de tensión que hicieron viral el momento en redes sociales, su cara a cara final dejó en claro que entre ambas no hay espacio para la cordialidad.

Con ambas competidoras listas y clasificadas, la pelea promete ser uno de los duelos más vistos de Stream Fighters 4, con el peso cumplido y la tensión al máximo, el ring las espera. El público quiere ver si las palabras se convierten en golpes y si alguna de las dos logra imponerse con algo más que actitud.

La pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri promete romper audiencias y dejar claro que, en Stream Fighters 4, el espectáculo no solo está en el ring, sino también en todo lo que lo rodea como la preparación, orgullo y rivalidad en su punto más alto.

