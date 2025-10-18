Tres simples pasos para ver Stream Fighters 4 gratis por streaming: sigue esta guía

El universo digital se paraliza este fin de semana con la llegada de Stream Fighters 4, el evento que reúne a los creadores de contenido latinoamericanos más reconocidos, en un formato de boxeo, música y espectáculo. WestCol vuelve a subir la vara con una producción a nivel internacional, y millones de fanáticos ya se preparan para verlo desde sus casas.

Si no puedes asistir al Coliseo Medplus de Bogotá, no te preocupes, el evento se transmitirá en vivo y gratis por plataformas digitales, a continuación, te dejamos una guía paso a paso para que no te pierdas ni un solo round:

¿Dónde puedo ver en vivo Stream Fighters 4?

La transmisión oficial de Stream Fighters 4 será a través del canal de WestCol en Kick, la plataforma de streaming que ha ganado fuerza entre los creadores latinoamericano, solo debes ingresar a kick.com/westcol y crear una cuenta gratuita si aún no tienes una, además no necesitas suscripción ni pago adicional para ver el evento.



Activa las notificaciones del canal



Una vez dentro del canal, haz clic en el botón “seguir” y activa las notificaciones de esta manera recibirás una alerta cuando empiece la transmisión en vivo.

El evento suele comenzar con una previa llena de entrevistas, música y presentaciones, así que se recomienda conectarse al menos 30 minutos antes del inicio oficial.

¿Puedo ver Stream Fighters 4 desde cualquier dispositivo?

Ahora bien, Kick permite ver el streaming desde celular, computador o televisor inteligente, si tienes un Smart TV, puedes abrir el enlace desde el navegador o transmitirlo desde tu teléfono usando Chromecast o AirPlay y la calidad del video se ajustará automáticamente según tu conexión a internet.



¿Si estoy fuera de Colombia puedo ver las peleas de Stream Fighters 4?

Stream Fighters 4 estará disponible no solo en Colombia, sino también en países como México, Chile, Argentina y España, adicional a eso, al finalizar el evento, el contenido quedará grabado en el canal de WestCol, por si quieres revivir los mejores momentos o ver las peleas que te perdiste.

Durante la transmisión, tanto WestCol como los participantes compartirán contenido exclusivo en Instagram, X y TikTok, con reacciones en tiempo real, backstage y comentarios detrás del ring.

Busca los hashtags #StreamFighters4, #WestCol y #BoxeoDigital para seguir las tendencias y participar en la conversación.

Ver Stream Fighters 4 gratis es muy fácil, solo necesitas una conexión a internet y entrar al canal de WestCol en Kick, desde ahí podrás disfrutar del show completo, las peleas más esperadas y los momentos más virales del evento digital del año.

