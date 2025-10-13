‘Perros Criollos’ sorprende con un inesperado anuncio en su último show: ¿es el fin?

Las redes sociales volvieron viral un grupo de jóvenes que se presentaban en bares y otros lugares, causando risas a las personas que los seguían. Estos eran ‘Perros Criollos', quienes estaban conformados por Lokillo, Jota Pe y El de las Fotos, tres hombres que lograron cautivar a varios seguidores por el país.

Cabe destacar que todo inició en un canal de Youtube, sin embargo, ‘Perros Criollos’ explicaron que ya no subieron vídeos a esta plataforma, por lo cual, el que quisiera verlos, tocaba que fuera en una de sus presentaciones en persona. Sin embargo, el pasado sábado 11 de octubre comenzó a circular un video donde anunciaban el fin del proyecto después de mucho tiempo.

"Este fue el último show de Perros Criollos en Bogotá, no vamos a continuar grabando programas y no vamos a seguir haciendo show en vivo. Esto se debe a que desde que hicimos el primer programa en un bar con 120 o 130 personas, nos prometimos una cosa y era que no teníamos expectativas ni de plata, ni de fama, ni de ser virales, ni de nada, queríamos hacer esto porque no nacía del corazón", aseguró Lokillo en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

¿Cómo reaccionó el público a este anunció de ‘Perros Criollos’?

En el video que se compartió en TikTok, se pueden evidenciar a los seguidores de estos comediantes, para que no siguieran con esta decisión. Pese a eso, la decisión de finalizar con ‘Perros Criollos’ está firme y se habría tomado hace varios meses atrás.

"Hoy por hoy, sin temor a equivocarme, puedo decir que marcamos un hito en la historia de la comedia en Colombia... Nosotros estamos aquí diciendo que los comediantes hacemos parte del entretenimiento de este país", manifestó el trovador en la última presentación en la ciudad de Bogotá. Cabe destacar que por ahora, solo quedarían las presentaciones en vivo de Bucaramanga y una gira en España que pondría punto final a su proyecto, después de este anunció.

Pese a que los motivos oficiales no se han comentado, sus seguidores aseguran que cada uno de los integrantes desea seguir con sus proyectos de manera independiente, ya sea como trovadores, en free style, producción de videos. Sin embargo, este anunció no implica que los comediantes dejen de trabajar juntos.

