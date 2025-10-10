Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
FALLECE CARLOS BARBOSA
MARÍA MACHADO, GANADORA DEL PREMIO NOBEL
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Piter Albeiro rompe silencio tras acusaciones de narcotráfico: " Yo estaba detenido"

Piter Albeiro rompe silencio tras acusaciones de narcotráfico: " Yo estaba detenido"

El humorista Alejandro Leiva, conocido como Piter Albeiro, aclara en exclusiva en El Klub, su actual situación judicial desmintiendo acusaciones de lavado de activos y nexos con el narcotráfico.