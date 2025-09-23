“Quiso deshacerse de mí”: Andrea Guzmán reveló cómo es su relación con su hermana

La reconocida actriz Andrea Guzmán pasó por los micrófonos de El Klub de la Kalle, abrió su corazón sobre varios temas. Recordemos que ella es parte de una familia profundamente ligada al arte (siendo su hermana también actriz y prima de Amparo Grisales), durante su intervención reveló varios aspectos privados con relación a su hermana mayor.

Inicialmente, Andrea comentó que proviene de un hogar donde el arte siempre estuvo presente, impulsado por su madre, quien era una "actriz frustrada" que se desquitó con sus dos hijas, picándolas con el "bichito del arte". Sin embargo, la llegada de ella al mundo, cinco años después de Sandra, no fue un evento feliz para su hermana mayor.

Puedes leer: Difunden imágenes de quien sería la nueva novia de Westcol; deja boquiabiertos



Según cuenta la leyenda familiar, la madre de Andrea, tras tener dos niños, anhelaba intensamente una niña. Su padre le daba anticonceptivos, pero la madre los cambiaba por "mejoralitos" para buscar a la niña. Así nació Sandra, quien se convirtió en la adoración de la familia en esos momentos, explicó Andrea Guzmán.

¿Por qué fue complicada la relación entre Andrea Guzmán y su hermana mayor?

Cuando Andrea llegó como la "menor" a destronar a Sandra, esta última sufrió muchísimo, pues había sido la única consentida durante cinco años. Por lo cual, relató Guzmán que la intensidad de los celos de hermana se manifestó de maneras extremas. Al punto que mencionó en la entrevista que su hermana mayor trató de ponerle una almohada en la cara a Andrea cuando era pequeña.

Puedes leer: Exparticipante del Desafío celebró boda de ensueño con fiesta de cuento de hadas

Publicidad

Pero el drama no terminó allí. También explicó que hubo un diario de propiedad de Sandra, donde ella escribió que quería "deshacerse de Andrea Guzmán". Pese a esa declaración, Andrea bromeó en la entrevista, señalando a Sandra como la responsable directa si algo le llegara a pasar. Sin embargo, la actriz aclaró que el diario ya no existe, pues su primogénita ya "lo quemó” y afirmó que sin prueba no hay delito.

Publicidad

A pesar de estas historias de rivalidad infantil, la relación actual entre las hermanas es "maravillosa", según comentó Andrea Guzmán, donde afirmó que ambas se adoran, se apoyan muchísimo, pelean en algunos momentos, pero se aman y hacen muchos proyectos juntas. El hecho de que las dos sean actrices facilita que trabajen "siempre en equipo”.

Mira la entrevista completa: Andrea Guzmán revela su verdad sobre Sandra: “trató de ponerme una almohada en la cara”