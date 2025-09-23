Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: MUERTE DE B KING
NÚMEROS DE SUERTE LOS SIMPSON
ÚLTIMA FOTO B KING Y REGIO CLOWN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / “Quiso deshacerse de mí”: Andrea Guzmán reveló cómo es su relación con su hermana

“Quiso deshacerse de mí”: Andrea Guzmán reveló cómo es su relación con su hermana

La reconocida actriz Andrea Guzmán estuvo en los micrófonos de La Kalle, donde habló sobre la relación que mantiene con su hermana mayor.