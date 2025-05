Raphael rompe el silencio sobre su enfermedad cerebral: "Notaba algo raro"

El reconocido cantante español Raphael, ícono de la música internacional con más de seis décadas de carrera, compartió públicamente detalles sobre su reciente diagnóstico de linfoma cerebral , una noticia que conmocionó a sus seguidores y al mundo del espectáculo.

A sus 81 años, el artista habló sin reservas sobre su experiencia con esta enfermedad y las emociones que vivió al enfrentarse a un futuro incierto.

El linfoma cerebral primario, un tipo de cáncer que afecta las células del sistema linfático en el cerebro, fue diagnosticado a Raphael a fines de 2024, después de que comenzara a notar dificultades en el habla y otros síntomas neurológicos durante la grabación de un programa de televisión.

Este diagnóstico llegó tras una serie de pruebas médicas que revelaron la presencia de dos nódulos en el hemisferio izquierdo de su cerebro. La noticia, sin duda, fue un golpe para el cantante, quien confiesa que el impacto inicial fue profundo.

"Si te digo que no me asusté, mentiría, pero si te digo que me he estado asustado, pues tampoco", expresó Raphael con la sinceridad que lo caracteriza. A pesar del miedo natural ante un diagnóstico tan grave, el cantante asegura que su fortaleza interna lo ayudó a enfrentar la situación con valentía.

Con la mentalidad firme de seguir adelante, Raphael comenzó su tratamiento médico, que incluyó terapias específicas para reducir los efectos de la enfermedad.

El cantante español Raphael confirmo que regresa a los escenarios después de cuatro meses de ser hospitalizado Foto: AFP

Aunque las primeras semanas fueron complicadas, el artista, conocido por su resiliencia, mostró una notable mejoría. Raphael fue dado de alta después de varios días de hospitalización y continuará su recuperación de forma ambulatoria, bajo el seguimiento de su equipo médico.

A pesar de los desafíos, el cantante se mantiene optimista y se mostró decidido a regresar a los escenarios cuando su salud lo permita.

El impacto de esta enfermedad no solo ha marcado un giro en su vida personal, sino que también afectó su agenda profesional.

A raíz de su diagnóstico, Raphael se vio obligado a cancelar varias fechas de su gira internacional. Sin embargo, a pesar de estos contratiempos, el cantante no perdido su pasión por la música ni su deseo de compartir su arte con sus fans.

Raphael y su regreso a los escenarios

Raphael planea retomar su carrera de manera gradual. En su última entrevista, expresó que decidió realizar presentaciones limitadas, con un máximo de una actuación por semana, para evitar sobrecargar su salud.

Su prioridad es cuidar su bienestar mientras sigue ofreciendo lo mejor de su talento. "No me quiero retirar, no voy a retirarme, solo quiero hacer lo que pueda y lo que me permita mi voz", afirmó.

Con su próximo concierto programado para el 15 de junio de 2025 en el Teatro Romano de Mérida, España, Raphael tiene claro que su regreso a los escenarios será con el mismo entusiasmo que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Sin embargo, este regreso será con la sabiduría adquirida tras enfrentar un desafío que, aunque fatal, no ha logrado apagar su luz.

