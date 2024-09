Sacan supuestas pruebas de que a Jim Velásquez no le gustan las mujeres y Alina reacciona

El escándalo no para. Alina Lozano y Jim Velásquez, la pareja de actores que ha dado mucho de qué hablar, vuelven a estar en el ojo del huracán tras las declaraciones de Epa Colombia, la controversial empresaria de keratinas.

Todo comenzó cuando Epa Colombia lanzó una bomba en redes sociales insinuando que la relación de Alina y Jim es falsa, y que el verdadero interés de Velásquez no son las mujeres, sino los hombres.

Epa Colombia no se guardó nada. En sus historias de Instagram, la empresaria mostró capturas de pantalla de mensajes que, según ella, ha recibido de seguidores que aseguran tener "pruebas" de que Jim Velásquez, el esposo de Alina Lozano, es gay.

Según los mensajes compartidos por Epa, Jim ha sido visto en situaciones comprometedoras con otros hombres en lugares como Theatron, un conocido club en Bogotá.

“Ese man es gay, no le gustan las mujeres y mucho menos mayores,” dice uno de los mensajes que Epa Colombia publicó en sus historias.

Otro mensaje compartido afirmaba: "Tengo fotos de él en Theatron, iba con más de siete hombres." Epa incluso llamó a sus seguidores a enviar las fotos comprometedoras a Yina Calderón para hacerlas públicas, dejando claro que este escándalo apenas empieza.

Alina Lozano reacciona a rumor de su esposo

Ante estos señalamientos, Alina Lozano no se quedó callada. La actriz, conocida por su papel en 'Pedro el escamoso', salió a defender su matrimonio en sus redes sociales y a enfrentar las acusaciones de la polémica influencer.

Con su estilo directo y sin rodeos, Alina expresó que ella confía plenamente en su esposo y que los rumores son solo un intento de dañar su imagen. "Hay fotos, dice Epa, pero esas pruebas nadie las ha visto. Cuando muestren algo real, hablamos", respondió Lozano, sin pelos en la lengua.

Jim Velásquez, por su parte, también reaccionó a los rumores difundidos por Epa Colombia. En una serie de videos, el actor mostró su molestia y dejó claro que no está dispuesto a permitir que se cuestione su orientación sexual ni su relación con Alina.

“Mi vida privada no es un show y no me presto para el espectáculo”, afirmó en uno de sus videos.

El enfrentamiento ha dividido a los seguidores en redes sociales. Mientras algunos apoyan a Alina y Jim, señalando que Epa Colombia solo busca atención y seguidores con sus declaraciones explosivas, otros están ansiosos por ver las supuestas pruebas que demostrarían que la relación de la pareja es solo una fachada.

