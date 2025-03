Westcol dejó callado a Piqué con una contundente pregunta sobre Shakira en la Kings League

La Kings League, el innovador torneo de fútbol 7 impulsado por Gerard Piqué, vivió un momento de alta tensión cuando el streamer colombiano Westcol , presidente del equipo West Santos FC, protagonizó un enfrentamiento verbal con el exfutbolista del FC Barcelona.

La controversia surgió a raíz de decisiones arbitrales que, según Westcol , afectan el torneo y favorecen a equipos con grandes patrocinadores.

El detonante en la transmisión en vivo fue cuando discutieron si Westcol seguía jugando o se retiraba de la liga, Piqué se unió para abordar las quejas del creador de contenido colombiano.

"Siento que hay equipos que no reciben el mismo trato. Nosotros no tenemos grandes patrocinadores y eso se nota" , afirmó Westcol, exigiendo más transparencia en la toma de decisiones arbitrales.

¿Qué le pregunto Westcol a Piqué de Shakira?



En medio del tenso intercambio con Piqué, Westcol sorprendió a todos al cambiar abruptamente de tema y lanzar una pregunta inesperada al exjugador . El creador de contenido le preguntó qué palabras colombianas conocía, a lo que Piqué respondió "Chimba, parce ", agregando que también sabía "Parce" gracias a la influencer colombiana.

En ese momento, Piqué contraatacó con una pregunta personal "¿La Parce fue tu novia?" . Westcol, visiblemente incómodo, respondió con un tono serio "Sí, pero hace mucho tiempo, cuando estaba empezando". Acto seguido, sin perder el ritmo, Westcol lanzó su propia pregunta incómoda, "Tú fuiste novio de una tal Shakira, ¿cierto?".

Piqué se quedó en silencio y evitó responder, pero Westcol no dejó pasar la oportunidad y le replicó con firmeza, "¿Ves? Si vamos a jugar a hacernos preguntas incómodas, yo también puedo" . Su tono desafiante dejó al exjugador sin palabras, marcando un momento tenso en la conversación.

Este momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios aplaudieron la audacia de Westcol al tocar un tema que sigue siendo de interés mediático. Piqué y Shakira terminaron su relación en 2022, y desde entonces, la cantante lanzó varias canciones con referencias a su separación, mientras el exfutbolista mantuvo una postura reservada sobre el tema.

Más allá del inesperado comentario sobre la vida personal de Piqué, la tensión entre Westcol y la Kings League sigue en aumento. El streamer insinuó la posibilidad de retirar a su equipo del torneo si no se garantizan condiciones justas para todos los clubes.

"Si esto sigue así, no vale la pena seguir. No me voy a quedar en un torneo donde no se nos respeta" , expresó en su transmisión

