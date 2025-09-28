Alzate celebró su cumpleaños en Festival Popular al Parque con torta, fans y puro despecho

La noche del domingo 28 de septiembre fue mucho más que música popular. En plena tarima del Festival Popular al Parque 2025, el reconocido cantante colombiano Alzate celebró su cumpleaños número 45 rodeado de miles de fanáticos, pastel incluido y todo el sabor del despecho que lo ha convertido en uno de los referentes del género.

Jorge Andrés Alzate Ríos, nacido en Medellín en 1980, es un artista que ha sabido conquistar corazones con letras cargadas de dolor, amor, traición y orgullo herido. Su voz, su estilo inconfundible y su conexión con el público hicieron que su presentación fuera uno de los momentos más esperados del festival... y vaya que no decepcionó.

La presentación comenzó puntual, a las 6:00 p. m., con el público ya encendido y coreando desde la primera canción. Camisetas con su rostro, pancartas, flores y gritos llenaban el ambiente. En medio del show, justo cuando la emoción estaba en su punto más alto, La Kalle sorprendió a Alzate con una torta de cumpleaños, desatando la ovación del público que no dudó en cantarle el tradicional “Feliz cumpleaños” al unísono.

Alzate, visiblemente emocionado, agradeció el gesto y compartió unas palabras con su público, asegurando que no había mejor manera de celebrar un año más de vida que cantando canciones de despecho frente a quienes lo han acompañado durante toda su carrera.

La noche siguió con un repertorio cargado de sus grandes éxitos como “Maldita traición”, “Ya me canse”, “Ni que fueras la más buena” y “El desquite”, que pusieron a vibrar hasta al más indiferente. Cada verso dolido era acompañado por un coro masivo de miles de voces, en una conexión tan intensa como solo el despecho puede lograrlo.

Los clubes de fans no se quedaron atrás. Desde tempranas horas llegaron con detalles, carteles y hasta serenatas improvisadas mientras esperaban su turno frente a la tarima. Sin duda, la noche fue una celebración colectiva, donde el cumpleaños del artista se mezcló con la pasión de todo un género musical.