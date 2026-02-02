Publicidad

Premios Grammy 2026: esta es la lista completa de todos los ganadores de la gala

Premios Grammy 2026: esta es la lista completa de todos los ganadores de la gala

La ceremonia celebró a artistas de diversos géneros y países, premiando categorías como pop, rap, urbana, latina y country, con figuras como Bad Bunny, Kendrick Lamar y Billie Eilish destacándose.

Lista completa de los ganadores de los Grammy 2026
Bad Bunny en los Grammy 2026
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

La 68ª edición de los Premios Grammy se celebró el 1.º de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos, reconociendo los trabajos musicales publicados entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025.

El evento reunió a artistas de distintos géneros y regiones, entregó galardones tanto en categorías generales como en apartados especializados de género.

Puedes leer: Trump se emberraca con los Grammy; amenaza con demandar tras broma sobre Jeffrey Epstein

Lista completa de los ganadores de los Grammy 2026

Grabación del Año

  • Ganador: “Luther” – Kendrick Lamar con SZA

Otras canciones nominadas incluyeron temas de Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Doechii, Billie Eilish, Lady Gaga, Rosé & Bruno Mars y Chappell Roan. 

Álbum del Año

  • Ganador: DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

También compitieron Swag (Justin Bieber), Man’s Best Friend (Sabrina Carpenter), Let God Sort Em Out (Clipse, Pusha T & Malice), Mayhem (Lady Gaga), GNX (Kendrick Lamar), Mutt (Leon Thomas) y Chromakopia (Tyler, The Creator). 

Canción del Año

  • Ganador: “WILDFLOWER” – Billie Eilish

Entre las nominadas estuvieron canciones de Bad Bunny, Doechii, Kendrick Lamar & SZA, Lady Gaga, Rosé & Bruno Mars, Huntr/x y Sabrina Carpenter. 

Mejor Artista Nuevo

  • Ganadora: Olivia Dean

Compitieron también Addison Rae, Alex Warren, Katseye, Leon Thomas, Lola Young, Sombr y The Marías. 

Pop y urbano

Mejor Pop Solo Performance

  • Ganadora: “Messy” – Lola Young

Nominaron a Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Lady Gaga y Chappell Roan. 

Mejor Álbum Pop Vocal

  • Ganador: Mayhem – Lady Gaga

Estuvo compitiendo con proyectos de Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Miley Cyrus y Teddy Swims. 

Mejor Álbum de Música Urbana

  • Ganador: DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

Esta categoría destacó trabajos del género urbano que compitieron entre otros referentes del sonido latino. 

Categorías latinas

Mejor Álbum Pop Latino

  • Ganador: Cancionera – Natalia Lafourcade

También estuvieron nominados Rauw Alejandro (Cosa Nuestra), Andrés Cepeda (Bogotá Deluxe), Karol G (Tropicoqueta) y Alejandro Sanz (¿Y ahora qué?). 

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo

  • Ganador: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Compitieron Aterciopelados (Genes Rebeldes), Astropical (Astropical), Los Wizzards (Algorhythm) y Fito Páez (Novela). 

Mejor Álbum Tropical Latino

  • Ganador: Raíces – Gloria Estefan

También estuvieron nominados Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta (Fotografías), Grupo Niche (Clásicos 1.0), Alain Pérez (Bingo) y Gilberto Santa Rosa (Debut y Segunda Tanda, Vol. 2). 

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluida Tejana)

  • Ganador: Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Estuvieron en la categoría también Fuerza Regida, Grupo Frontera, Paola Jara y Bobby Pulido & Friends (Por La Puerta Grande (En Vivo)). 

Rap, R&B y otros géneros

Mejor Álbum de Rap

  • Ganador: GNX – Kendrick Lamar

Ganó además otros premios en subcategorías de rap durante la ceremonia. 

Mejor R&B Album

  • Ganador: Mutt – Leon Thomas

También destacaron premios en R&B tradicional y progresivo. 

Country, blues y más

Mejor Álbum Country Contemporáneo

  • Ganador: Beautifully Broken – Jelly Roll

Entre otros trofeos en la sección country se incluyó la nueva distinción de Mejor Álbum Tradicional Country, obtenida por Zach Top.
 
Mejor Álbum Bluegrass

  • Ganador: Highway Prayers – Billy Strings

Este reconocimiento formó parte de las categorías que reconocen estilos de raíces estadounidenses. 

Mejor Álbum Tradicional de Blues

  • Ganador: Ain’t Done With The Blues – Buddy Guy

También hubo galardones para álbumes contemporáneos de blues. 

Puedes leer: Los Grammy rindieron homenaje a Yeison Jiménez tras su partida; destacaron su legado

Otros premios de los Grammy 2026

Dentro de las categorías especializadas, ganadores incluyeron:

  • Mejor Álbum de FolkWild And Clear And Blue – I’m With Her 
  • Mejor Performance de Música AfricanaPush 2 Start – Tyla 
  • Mejor Performance de JazzWindows – Live – Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade 
  • Mejor Performance Gospel/SongCome Jesus Come – Cece Winans featuring Shirley Caesar 

La lista completa de ganadores de los Grammy sorprendió con variedad: desde ritmos urbanos y pop hasta clásicos como country, blues y jazz, premiando tanto a estrellas consagradas como a talentos emergentes.

Mira también: ¿El año del urbano en los Grammy?

