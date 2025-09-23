Cine a $6.000 en septiembre; estas son las fechas y sedes disponibles

Este jueves 25 y viernes 26 de septiembre de 2025, vuelve a Colombia la “Fiesta del Cine”, una campaña nacional que busca incentivar masivamente la asistencia del público a las salas. Gracias a este evento las personas interesadas podrán adquirir sus boletas con precios desde los $ 6000

La iniciativa reúne a las principales cadenas de cine del país, entre ellas Cinemark, Royal Films, Cinépolis, Cineland y Cinemas Procinal, con más de 125 salas habilitadas en diferentes ciudades de Colombia, con el fin de que los fanáticos de esta forma de entretenimiento puedan aprovechar.

La promoción tiene una cobertura muy amplia e incluye ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Ibagué, Cúcuta, Pasto y Villavicencio. También estará disponible en muchas otras localidades de departamentos como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño y Santander.

Sumado a esto, se informó que durante estos dos días los precios de confitería, snacks y la comida, en general, que se vende en los teatros para disfrutar de la película en el Cine tendrán una reducción de precios. Por otro lado, se supo que la preventa de entradas estará habilitada desde el martes 23 de septiembre a las 3 p. m. y se extenderá hasta el miércoles 24.



¿Cuáles son los precios especiales durante la Fiesta del Cine?

Durante estas dos jornadas de Fiesta del Cine, los precios de las entradas serán uniformes a nivel nacional, ofreciendo grandes descuentos para los aficionados al séptimo arte:

• Boletas para funciones 2D: tendrán un valor especial de $6.000.

• Boletas con formatos especiales: costarán $9.000.

Los espectadores pueden conseguir sus boletas a través de diferentes canales de venta de las diferentes plataforma de cine:

1. Taquillas de los teatros.

2. Páginas web de cada exhibidor.

3. Aplicaciones (apps) de cada cadena.

Tenga en cuenta que las compras efectuadas a través de las aplicaciones y páginas web tendrán un recargo por servicio de $1.400 por boleta. Adicionalmente, esta promoción de bajo costo no es acumulable con otras ofertas existentes.

Es importante destacar que las tarifas promocionales se aplicarán exclusivamente para las funciones de los días 25 y 26 de septiembre. Según la información de Cinemark, estas tarifas no aplican para formatos 3D ni D-Box.

“Las promociones de confitería son exclusivas en página web y app de Cinemark Colombia y taquilla automática o autoservicio de los teatros, están sujetas a disponibilidad de producto dependiendo del cine que se elija al momento de realizar la compra”, explicó Cinemark en su sitio web y se aplicará para todas las opciones en cartelera.

En estos momentos, los interesados en ‘Fiesta del Cine’ se encuentran títulos cómo, El Conjuro 4, Demon Slayer: Castillo Infinito, Ne Zha 2, entre otros.

