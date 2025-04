Revelan video inédito de Jorge Bolaño minutos antes de fallecer; mostró otro talento

El fútbol colombiano está de luto por el lamentable fallecimiento del exfutbolista Jorge Bolaños . El ídolo del Junior de Barranquilla que se destacó jugando en equipos como el Parma, Lecce, Módena y en Cúcuta Deportivo perdió la vida con apenas 47 años tras sufrir un paro cardiaco.

Según las versiones que se tiene de los allegados de 'Bolañitos' él se encontraba compartiendo en una fiesta familiar cuando presentó complicaciones de salud que derivaron en un infarto fulminante.

Primeras versiones indican que el exdeportista fue auxiliado en el lugar y posteriormente trasladado a una clínica donde, luego de ser intubado, los médicos confirmaron que lamentablemente Jorge falleció en la tarde del 6 de abril.

Jorge Bolaño Foto: Instagram @goleador70 @nestorglorenzo @falcao

Video de Jorge Bolaño antes de fallecer

Jorge Bolaños no solo se caracterizó por ser un buen jugador de fútbol si no que también por ser una persona alegre y muy familiar ; es por eso que en su última publicación en redes se ve como juega con un balón haciendo la popular 21 con una peculiar música de fondo del icónico Diomedes Diaz , quien envió un mensaje producto de la amistad que tenían.

Y justo un día después de confirmarse su fallecimiento salió a la luz un video inédito que logró captar los últimos minutos de vida del exfutbolista de la Selección Colombia.

Se trata de un clip grabado por amigos y familiares que departieron con el deportista en una fiesta familiar, en la que lamentablemente Jorge Bolaño sufrió el infarto que apagó su vida; En el video el hombre se muestra bastante activo y sin aparentes problemas de salud.

El video evidencia que durante la fiesta a la que asistió Bolaño se dedicó a compartir con sus seres queridos con quienes bailó y hasta cantó; incluso, una versión no oficial dice que el hombre estaba bailando cuando sufrió en paro cardiaco.

Lo que se conoce extraoficialmente es que Jorge Bolaño no padecía alguna enfermedad que alertara sobre su vida; sin embargo, hasta el momento los detalles se su salud y muerte se han manejado con prudencia en su familia.

El repentino fallecimiento del exdeportista generó gran sorpresa entre sus más allegados que aún se preguntan qué pudo haber pasado para que perdiera la vida siendo aún joven y en un momento tan inesperado.

Además del video que se conoció en redes sociales, también se pudieron ver imágenes de 'Bolañito' en la parroquia Santa Ana, sobre las once de la mañana de ese mismo domingo, donde se le puede ver con un aparentemente estado de salud normal, lo que sigue siendo un misterio en lo que pudo haber causado el repentino infarto.

El exjugador de la selección colombiana no solo fue un referente en este deporte, pues también incursionó como panelista en diferentes programas deportivos y ex compañeros como Juan Felipe Cadavid, Cesar Londoño entre otros enviaron un sentido mensaje y expresaron su tristeza por la partida del ex jugador.

