El golazo de Hulk en Brasil que le da la vuelta al mundo: tiro libre desde 35 metros

Atlético Mineiro dio un golpe de autoridad en el Campeonato Mineiro con una goleada 2-7 frente al Itabirito, en un partido que quedará en la memoria por una razón especial: el golazo de larga distancia que firmó Hulk, capitán y figura indiscutible del encuentro.

Desde el arranque, el conjunto de Belo Horizonte mostró superioridad en intensidad y precisión. Con el marcador parcialmente 1-0 a su favor, llegó la jugada que terminó robándose todas las miradas. Al minuto 31, el árbitro sancionó un tiro libre bastante lejano al área rival. La mayoría esperaba un centro al área, pero Hulk tenía otros planes.

El delantero tomó el balón con seguridad, acomodó su cuerpo y, fiel a su estilo, decidió rematar directo al arco. El disparo salió con potencia, recorrido limpio y una curva que descolocó por completo al portero. La pelota terminó incrustada en la escuadra, desatando la celebración de sus compañeros y la reacción inmediata del público en redes sociales.

La acción no fue una casualidad. Minutos antes, el partido ya mostraba la autoridad del ‘Galo’ sobre su rival, pero ese gol terminó de romper cualquier resistencia del Itabirito. El tanto de Hulk fue el punto de quiebre emocional del encuentro, que luego se convirtió en una lluvia de goles para Atlético Mineiro.

El disparo fue tan limpio y violento que muchos ya lo consideran uno de los mejores tantos del fin de semana en el fútbol sudamericano. En redes, los comentarios no se hicieron esperar: miles de aficionados empezaron a pedir que la anotación sea considerada para el Premio Puskás, que reconoce el mejor gol del año.

El golazo de Hulk en Brasil

Según se vio en la repetición, la falta fue ejecutada desde más de 35 metros. Hulk realizó su habitual carrera corta, apenas cuatro pasos, y conectó el balón con una fuerza descomunal. La trayectoria fue casi perfecta: primero ganó altura y luego descendió con efecto justo cuando el arquero intentaba reaccionar. La estirada fue inútil ante la precisión del remate.

Pero el golazo no fue lo único que dejó Hulk en la noche. El atacante terminó el partido con tres goles en su cuenta personal, firmando un triplete que selló la goleada. Su actuación fue completa: liderazgo, remates peligrosos, juego asociado y definición sin titubeos.

El video del gol de Hulk se hizo viral

Con este resultado, Atlético Mineiro aseguró su lugar en las semifinales del torneo estadual, consolidando su buen momento tras semanas de ajustes internos. El equipo mostró equilibrio entre ataque y defensa, algo que venía siendo reclamado por su hinchada.

La repercusión del partido fue inmediata. El video del gol se volvió viral en plataformas como X e Instagram, donde los usuarios destacaron la fuerza del disparo y la ubicación exacta del balón. Para muchos, ese remate resume lo que ha sido la carrera de Hulk: potencia, confianza y una zurda que no perdona.

A sus 39 años, el delantero sigue siendo determinante. Lejos de bajar su nivel, se mantiene como uno de los referentes ofensivos del fútbol brasileño. En cada presentación, deja claro que su aporte no es solo en goles, sino en actitud dentro del campo.

¿De verdad Hulk sigue haciendo semejates salvajadas con casi 40 años?



pic.twitter.com/PwE6RUaCtR — GRADA B pro (@GradaBpro) February 15, 2026