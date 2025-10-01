Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
ENTIERRO DE B KING
MUERE INFLUENCER
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Encontró a su mamá biológica que la dio en adopción y la reacción la dejó en fría

Encontró a su mamá biológica que la dio en adopción y la reacción la dejó en fría

Una joven rastreó a su madre biológica tras 20 años de adopción. El encuentro, lejos de ser emotivo, terminó con una reacción inesperada.