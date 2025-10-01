Encontró a su mamá biológica que la dio en adopción y la reacción la dejó en fría

La historia de Rebecca Jameson y su hija biológica se convirtió en tema de conversación después de que se conociera el incómodo reencuentro que ambas protagonizaron en Waco, Texas. Lejos de ser el momento emotivo que muchos imaginarían tras dos décadas de separación, la situación tomó un giro inesperado que dejó frías a miles de personas que conocieron el caso.

La joven, que había sido dada en adopción hace veinte años, decidió dar un paso decisivo: buscar a la mujer que la trajo al mundo. Tras meses de rastreo y un sinfín de emociones encontradas, finalmente dio con el paradero de Rebecca Jameson y se animó a enfrentarla cara a cara.

Con nerviosismo, pero también con esperanza, la joven le confesó: “Te estuve buscando por mucho tiempo. Hace veinte años diste en adopción a una hija, ¿verdad? Esa soy yo. Hola, soy tu hija”. Una declaración cargada de ilusión que parecía el inicio de un momento conmovedor, pero que rápidamente se transformó en todo lo contrario.

Rebecca, visiblemente incómoda, respondió con una frialdad que sorprendió a todos: “Esto es inapropiado. Hay una razón por la que la adopción fue cerrada, y realmente no está bien que me hayas rastreado”. Con esas palabras dejó claro que no quería revivir un capítulo que para ella estaba más que cerrado.

A pesar de la reacción, la joven intentó suavizar la tensión. “Solo quería decirte que te perdono, que entiendo las circunstancias y que te amo. Estoy emocionada de conocerte”, expresó con lágrimas contenidas. Pero lejos de generar un acercamiento, sus palabras desataron una respuesta todavía más dura.

La reacción de su madre biológica la dejó en shock

Rebecca, firme y tajante, sentenció: “Creo que necesitas ir a terapia y resolver todo esto por tu cuenta. Gracias por perdonarme, pero yo no me siento culpable por lo que pasó. Te di la oportunidad de una vida mejor, así que seguí adelante con esa oportunidad. Por favor, no me contactes, no me hables ni te acerques a mí nunca más”.

El intercambio se volvió aún más doloroso cuando la joven le preguntó si alguna vez había tenido la intención de conocerla. La respuesta fue definitiva: “No. Este caso está cerrado. Fue hace mucho tiempo, es una parte de mi vida que cerré. Seguí adelante y buscá ayuda para poder hacerlo vos también”.