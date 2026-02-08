Payaso Trompetita hace súplica y pide ayuda por su hijita; cayó de un tercer piso

El mundo del espectáculo local y las redes sociales en México se han visto sacudidos por un video que nadie quisiera protagonizar. En las imágenes, se observa a un hombre despojado de la alegría que suele caracterizar su oficio, con el rostro marcado por el llanto y la desesperación.

Cristian Enrique Roldán Escutia, el hombre detrás del Payaso Trompetita, ha recurrido a su audiencia no para solicitar aplausos, sino para lanzar un grito de auxilio urgente ante una situación que ha rebasado todas sus capacidades.

La pesadilla para este artista oriundo de Zaragoza, Puebla, comenzó cuando recibió la noticia que todo padre teme: su pequeña hija había sufrido una caída desde el tercer piso de un inmueble.



El accidente ocurrió mientras la menor se encontraba con su madre; los motivos exactos del incidente aún no han sido precisados, pero las consecuencias han sido devastadoras.

Debido a la gravedad de las heridas provocadas por el impacto, la niña fue trasladada de urgencia a un hospital especializado en Toluca, Estado de México, donde actualmente recibe atención médica de alto nivel bajo un pronóstico reservado.

Lo que hace que este caso sea particularmente doloroso es el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentra Trompetita.

Al momento de enterarse del accidente, el comediante se hallaba trabajando en la sierra de Puebla, lejos de su familia y con recursos limitados para trasladarse de inmediato.

La distancia geográfica fue solo el primer obstáculo en una cadena de infortunios que han golpeado al artista en los últimos meses.

Según los testimonios compartidos por el propio comediante en sus redes sociales, su situación financiera es crítica. Trompetita reveló que no ha tenido trabajo constante en los últimos días, viviendo prácticamente al día con lo poco que logra recaudar.

🎭 Payaso de Zaragoza, Puebla, pide apoyo tras la caída de su hija desde un tercer piso. La menor se encuentra grave y recibe atención médica en #Toluca. La familia llama a la solidaridad para cubrir gastos médicos y de traslado.



Vía: @OrtizSamad66573 pic.twitter.com/8fF2PxBzah — Periódico e-consulta (@e_consulta) February 6, 2026

Esta falta de empleo se debe, en gran medida, a un problema de salud personal que lo mantuvo alejado de los escenarios: una parálisis facial leve.

Aunque el artista asegura que ya va "de salida" de esta afección, la recuperación ha sido lenta y le ha dificultado retomar su ritmo laboral habitual, justo cuando más necesita generar ingresos para cubrir los gastos médicos y de traslado de su hija.

"Mi hija se me cayó desde el tercer piso... yo le echo ganas, pero estoy hasta la sierra", expresó con la voz entrecortada en su video de auxilio, haciendo un llamado a la solidaridad de sus compañeros de profesión, amigos y seguidores.

El artista apeló a la empatía del público, recordando que nadie está exento de enfrentar una tragedia de esta magnitud: "Pónganse una mano en el corazón, hoy puedo ser yo, mañana puede ser alguno de ustedes".

¿Cómo ayudar a Trompetita?

Ante la urgencia de la situación y los exorbitantes costos que implica una hospitalización por trauma de este tipo, la familia ha decidido transparentar sus necesidades y solicitar donativos voluntarios.

La meta es recaudar lo suficiente para garantizar que la menor continúe recibiendo el tratamiento necesario en Toluca y para solventar los gastos derivados de la estancia de su padre en dicha ciudad.

Para quienes deseen colaborar con esta causa, se ha habilitado una cuenta bancaria a nombre de Cristian Enrique Roldán Escutia:



Institución Bancaria: Banco Azteca.

Número de Cuenta: 4027 6657 6491 2821.

La comunidad de artistas en Puebla y diversos usuarios en plataformas digitales ya han comenzado a difundir la información bajo consignas de solidaridad.