Reconocida marca regala ropa si sus clientes asisten en ropa interior

El mundo de la moda se ha basado en innovaciones que dejan atónitos a sus compradores, quienes en todo momento están esperando un momento de descuento en sus precios, por tal razón la marca desigual creó una nueva estrategia de venta y visibilidad, retando a sus clientes a ir en ropa interior y así obtener prendas gratis.

El pasado 22 de junio, en Barcelona, España, se pudo evidenciar un evento de la moda bastante peculiar, pues cientos de personas se encontraban realizando largas filas en ropa interior sin importar que pudiera suceder a su alrededor. Esto con la promesa de poder llevarse sus atuendos más exclusivos sin pagar un solo peso.

Aunque solamente podían tener la promoción, las primeras 100 personas que llegaran al lugar y no debían tener más ropa que la interior; después de que se superara la cantidad se les obsequió un 10% de descuento a las personas que no pudieron obtener las prendas gratis.

La marca de ropa catalana, sin duda, creó toda una tendencia en la que se pudo evidenciar a cientos de personas sin ninguna vergüenza, pues al parecer, el deseo por adquirir las prendas de buena calidad fue más grande, además este fue el tema de conversación en todas las redes sociales.

Publicidad

“Qué gran estrategia de marketing, “Ya no saben que inventar”, “Pues yo también iría, total si me ven en vestido de baño, por qué no en ropa interior”, “Ojalá hicieran eso en mi país”, fueron algunos de los comentarios más apoyados por los internautas.

Además, a través de distintas fotografías y videos al respecto, pudo evidenciarse la felicidad de todas las personas que se encontraban en espera de su prenda favorita, incluso dentro de la tienda las personas se movían con agilidad para encontrar su colección preferida y la talla adecuada.

Te puede interesar: En La Kalle reconocemos a los kallejeros de buen corazón