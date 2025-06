Terminó en urgencias tras meter un cable USB por su uretra, ¿para sentir más?

Un estudiante de 21 años terminó en una sala de cirugía luego de que un cable USB quedara completamente atascado dentro de su cuerpo.

El caso, reportado por médicos en Estados Unidos, encendió las alarmas del personal de salud por lo riesgoso del procedimiento que el joven se había hecho a sí mismo en casa.

Según el reporte publicado en la revista médica Cureus, el joven había insertado el cable por su uretra, es decir, el conducto por donde normalmente se expulsa la orina. Aunque no era la primera vez que experimentaba con objetos similares, esta vez las cosas se salieron de control.

Al ver que no podía sacarlo por su cuenta, decidió ir al hospital. Una vez allí, confesó que anteriormente ya había utilizado otros elementos del hogar como cotonetes y cables delgados para ese mismo propósito.

Esta práctica es conocida entre médicos como “sounding”, una técnica poco común que consiste en introducir objetos por la uretra, algo que puede tener consecuencias médicas bastante serias.

En este caso, los escáneres mostraron que el cable había llegado hasta la vejiga, lo que complicó aún más la situación. Para retirarlo sin causar mayores daños, los doctores optaron por llevarlo al quirófano. Le aplicaron anestesia general e ingresaron una pequeña cámara por la misma vía para localizar el cable y poder extraerlo con mayor precisión.

El equipo médico que atendió el caso pertenece al Drexel University College of Medicine, en Pensilvania, y aprovechó para advertir que este tipo de prácticas pueden terminar en infecciones graves, lesiones internas, daños en la vejiga e incluso en hospitalizaciones de urgencia.

La operación fue un éxito y, según el reporte, solo se detectaron heridas menores. Para garantizar una buena recuperación, le colocaron una sonda durante una semana y le recetaron antibióticos junto a medicamentos para el dolor.

Un mes después, en el control de seguimiento, el joven mostró signos de mejoría y no presentó daños permanentes. Sin embargo, los médicos insistieron en la importancia de no utilizar objetos domésticos en estas prácticas, ya que no están diseñados para ese uso y pueden ocasionar consecuencias inesperadas.