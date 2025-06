¿Ya te llegó la prima? Inviértela en estas 3 cosas que sí valen la pena

La prima de mitad de año ya empezó a llegarle a muchos colombianos y, como siempre, llegan los antojos: que el televisor, que el viajecito, que el restaurante caro “porque me lo merezco”.

Y sí, uno también tiene derecho a disfrutar, pero si quieres que la plata no se te evapore en un fin de semana, te contamos tres formas inteligentes de usarla. No estamos hablando de amarrarte el bolsillo, sino de moverla bien para que más adelante no estés diciendo: “¿Y en qué se me fue esa plata?”

1. Ponte al día con tus deudas (y respira tranquilo)

Puede que suene a lo mismo de siempre, pero es clave. Si estás pagando intereses por una tarjeta de crédito o tienes algún préstamo colgado, esta es tu oportunidad de liberarte un poco. Hacer un abono a capital o pagar de una vez algo que debes, te baja la carga mensual y te evita pagar de más a futuro.

¿Te sobran $500.000 de la prima? Úsalos para reducir esa deuda que te tiene ahorcado cada mes. Te aseguro que la sensación de estar un poco más libre no tiene precio.

2. Invierte en algo que te devuelva la plata: estudio, emprendimiento o herramienta de trabajo

La prima no solo es para tapar huecos, también puede ser la chispa para arrancar algo que vienes postergando.

¿Quieres tomar un curso para escalar en tu trabajo? ¿Te hace falta una herramienta o equipo para mejorar lo que haces? ¿Estás pensando en emprender con algo sencillo desde casa?

Con una parte de la prima puedes dar ese primer paso. No tiene que ser algo grande ni caro, pero sí algo que, con el tiempo, te devuelva ese dinero en oportunidades o ingresos. Incluso si lo usas para aprender algo nuevo, es una inversión en vos mismo que nadie te quita.

Publicidad

3. Ahorra o arma un colchón para emergencias

Sí, suena aburrido, pero no sabes lo útil que es tener un guardado. Una ida inesperada al médico, el arreglo del carro, una mascota enferma, o cualquier imprevisto que llega sin avisar… y ahí es donde ese ahorro se vuelve tu mejor aliado.

La idea no es meter toda la prima en una cuenta intocable, pero al menos separa una parte. Puede ser en una cuenta digital como Nequi, Daviplata o Bancolombia Ahorros, donde puedas moverla fácil, pero sin tenerla tan a la mano para gastártela en una empanada cada rato. Incluso algunas apps te dejan armar bolsillos con nombre y todo, para que sepas en qué va.