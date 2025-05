VIDEO: Abuela se hace viral cuando entra a su fiesta de cumpleaños número 96

Las redes sociales no dejan de sorprendernos con videos que nos hacen pasar de la tristeza a la risa en cuestión de segundos. Esta vez, fue una abuelita la que se robó el show con una entrada épica en su fiesta de cumpleaños número 96, y claro, TikTok hizo su magia y la volvió viral en un abrir y cerrar de ojos.

TikTok se ha vuelto la app favorita de muchos precisamente por eso: por la variedad de contenidos que ofrece. Lo que empezó con clips cortos de música ahora es una vitrina de momentos creativos, divertidos y súper espontáneos que comparten millones de personas cada día.

El pasado 5 de mayo, un video empezó a circular y rápidamente se volvió tendencia. ¿La estrella? Una adorable anciana que dejó a todos con la boca abierta cuando hizo su entrada triunfal en su celebración de cumpleaños número 96.

El video lo subió Carolina Gutiérrez y ya acumula más de 16 millones de vistas. Según cuenta ella misma, la fiesta se llevó a cabo en San José Iturbide, Guanajuato, en reunión con familiares y amigos que, sin saberlo, estaban a punto de presenciar un momento inolvidable.

En el clip se ve a la cumpleañera entrar al salón acompañada por dos personas que la sostienen del brazo. Lleva una manta cubriéndole la cabeza, se mueve despacito, con ayuda de un bastón, como si apenas pudiera caminar. Todo esto mientras suena de fondo “Todos me miran” de Gloria Trevi, lo que ya te da una pista de lo que viene.

Publicidad

Y justo cuando todos pensaban que era un momento serio o quizá un poco triste, ¡boom! La abuelita sorprende a todos con su entrada dramática y superdivertida. El giro fue tan bueno que hasta la misma Gloria Trevi compartió el video en su cuenta, orgullosa de ser parte del tremendo momento.

Publicidad

"Nos dio actuación, nos dio baile, nos dio más que Gloria Trevi", "Estos jóvenes y sus articulaciones sanas", "Señora, ya me había enojado porque no la traían en su silla de ruedas y me sale con que es Gloria Trevi mejorada". Son algunos comentarios.

"A esa edad son tremendas", "Nos dio más que Olivia Rodrigo" y "Yo ya estaba triste, pensando en que ese sería su último cumpleaños y resulta que tiene más vida que yo" son algunos de los comentarios que se puede ver.

Mira también: Le robaron el carro y lo encontró a la venta en el Marketplace de Facebook