Aparece video nunca antes revelado sobre Tatiana Hernández; establecimiento es clave

Ya son más de tres semanas desde que Tatiana Hernández desapareció en Cartagena. La joven estudiante de medicina, que realizaba sus prácticas en el Hospital Naval, fue vista por última vez el 13 de abril, sentada cerca del mar en la Avenida Santander.

Desde entonces, su familia no ha parado de buscarla y ahora se conoce un nuevo detalle que podría ser clave en la investigación: un video que hasta ahora no había salido a la luz.

El caso ha movilizado a las autoridades, a la comunidad y a los medios. Tatiana tenía 23 años, era interna de medicina en la Universidad Militar Nueva Granada y estaba en la ciudad cumpliendo su sueño profesional. Desde su desaparición, las operaciones de búsqueda han sido intensas. La Armada Nacional inicialmente concentró sus esfuerzos en las playas de Bocagrande, Crespo, La Boquilla y Marbella, sin éxito.

Se cubrieron más de 9.500 kilómetros cuadrados en mar y aire, y otros 3.000 por tierra y río. A pesar de la magnitud del operativo, no se ha encontrado rastro alguno de ella en el agua, por lo que el enfoque ha cambiado completamente .

Ahora, el trabajo se centra en tierra firme. Las autoridades están recorriendo barrios, periferias y zonas rurales de Cartagena y municipios aledaños. Según el abogado de la familia, la hipótesis más fuerte es que Tatiana está siendo retenida contra su voluntad, y que todo indica que no hubo ningún ingreso al mar.

Video sería pieza clave en la investigación

En medio de la incertidumbre, la familia entregó nuevos detalles durante una entrevista con Caracol Radio Cartagena. Fue allí donde la madre de Tatiana, Lucy Díaz, reveló que las autoridades ya tienen en su poder un video, nunca antes revelado, captado por una cámara de seguridad, el cual podría mostrar a su hija en circunstancias que aún no han sido aclaradas.

“El propietario de un establecimiento me dijo que las autoridades habían tomado un video que él entregó, pero que ya él no me podía dar más detalles, que ya me tocaba directamente con las autoridades para que ellos dieran la información al respecto”, aseguró Lucy, sin revelar la ubicación del negocio por temas de seguridad.

La madre también comentó que no ha podido confirmar si en esa grabación Tatiana aparece sola, acompañada, en qué contexto fue captada o incluso si realmente se trata de ella o no.

“A mí no me dieron detalles si estaba con alguna persona y la verdad tampoco entiendo si es correcto que en ese video se pudo captar la imagen de Tatiana. Simplemente me dicen que a mí no me pueden dar información, sino que a las autoridades y ya”, explicó.

Esta grabación, que hasta ahora no se había mencionado públicamente, podría cambiar el rumbo de la investigación. Las autoridades mantienen bajo reserva todos los detalles, pero la existencia del video ha renovado la esperanza de encontrar una pista concreta que permita ubicar a Tatiana.

Mientras tanto, la búsqueda sigue. La familia ha recibido apoyo de amigos, compañeros de universidad y ciudadanos que han participado en marchas y jornadas de difusión en Bogotá y Cartagena. También se han extendido los operativos hacia otras regiones como el Atlántico y Sucre, donde algunas personas aseguran haber visto a una joven con características similares.

