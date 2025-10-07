Así fue la extraña desaparición de Dj cuando se dirigía a una fiesta privada en Antioquia

El martes 7 de octubre de 2025, la familia de Andrés Camilo López Noreña tuvo que confrontar una dolorosa efeméride: el joven DJ de Antioquia cumplía 26 años de edad, pero su paradero era desconocido desde hacía más de un mes.

Andrés Camilo, oriundo de Rionegro pero residente en San Javier, Comuna 13 de Medellín, desapareció junto a su amigo Kevin Vásquez el pasado jueves 21 de agosto.

Los dos jóvenes se dirigían a bordo de un vehículo particular hacia el corregimiento de Doradal, en Puerto Triunfo, Antioquia, donde Andrés Camilo había sido contratado para amenizar una fiesta privada. Kevin Vásquez, por su parte, vivía en Rionegro.



¿Qué le pasó a Andrés Camilo López Noreña?

La versión inicial de los hechos, recogida por la madre del DJ, Gloria Inés Noreña, relata un giro extraño en el viaje. Los jóvenes, junto a otros dos amigos —supuestamente identificados por sus apodos como Yamba y Arrieta—, se encontraron con un aparente derrumbe en la carretera a la altura del municipio de San Luis.

Según el relato de la señora Noreña para SEMANA, los dos amigos que conducían el vehículo particular se devolvieron al ver la obstrucción, dejando a Andrés Camilo y Kevin en el sitio para que continuaran su camino. La última comunicación conocida de Andrés Camilo con su novia ocurrió en la madrugada del viernes.



En un intercambio de mensajes, el DJ confirmó que habían logrado superar el derrumbe y que habían abordado un autobús para seguir rumbo a la fiesta.

Este detalle, el supuesto abordaje del bus, es lo que a la madre le resulta "más extraño". La última ubicación que arrojó el celular de Andrés Camilo mostró que el dispositivo se había desviado de la carretera, ubicándose "entre el monte". Gloria Inés sospecha que su hijo pudo haber soltado el teléfono para "proteger a su familia".

La incertidumbre y la preocupación de la señora Noreña son palpables; ella expresó que la situación le está "carcomiendo la cabeza". Sin embargo, la búsqueda de Andrés Camilo y Kevin, cuya desaparición fue denunciada ante la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía, se ha visto obstaculizada por graves intimidaciones.

El sábado 4 de octubre, el padre del DJ recibió una llamada telefónica con amenazas explícitas. Le advirtieron que debía detener la búsqueda de su hijo, o de lo contrario, "lo desaparecieran a él también".

La familia puso esta grave amenaza en conocimiento de las autoridades competentes.

Gloria Inés también manifestó su preocupación por el entorno en el que se movía su hijo. Si bien admitió que "no puedo decir que él es un santo", señaló que en el "ámbito que vive [donde] se ven muchas cosas," cree que algunos DJ "tienen algo escondido, algo más profundo".

La madre precisó que se refería al tema de las drogas. No obstante, destacó que, antes de su desaparición, Andrés Camilo había manifestado su intención de alejarse de ese mundo y tenía planes de trabajar utilizando un carro en plataformas.

Con la esperanza de que su hijo, a quien algunos allegados llamaban "La Juana", siga vivo, la madre clama por ayuda. Ella está convencida de que Andrés Camilo puede estar retenido por "grupos (ilegales)" y aprovecha para pedir una oportunidad para que su vida "sea diferente". Ante la falta de avances, hace un llamado a las autoridades, sintiendo que "nadie le presta atención" a su caso y al de Kevin Vásquez.

Para quienes puedan tener información sobre el paradero de Andrés Camilo López Noreña y Kevin Vásquez, se pueden comunicar a los números 3135074382 y 3002213331, o a la línea 123.

