Así fueron las últimas horas de Darwin Beltrán y sus hijos; extraños comportamientos

El fallecimiento de los hermanitos Santy Steban Beltrán Ramírez, de 4 años, y Susan Beltrán Ramírez, de 7 años, a manos de su propio padre, Darwin Felipe Beltrán, evidencian una vez más la vulnerabilidad en la que vive la infancia en Colombia y que ya no está a salvo ni siquiera en su núcleo familiar.

Este caso, ocurrido en la noche del lunes 28 de octubre, salió a la luz cuando vecinos del barrio Las Ferias, en Engativá, se percataron del hombre que asomó por la ventana el cuerpito sin vida de su hijo de 4 años. Inmediatamente se unieron para romper la puerta de la vivienda pero al ingresar ya era demasiado tarde ya que tanto el niño, como su hermanita estaban sin signos vitales.

Y en una actitud más fría los testigos del hecho narraron que Darwin se tomó el tiempo de acomodar los cuerpitos de sus hijos sobre la cama y se acostó junto a ellos a esperar el ingreso de su expareja y mamá de los niños.

Esta actitud desató la ira de la comunidad que intentó hacer justicia por mano propia hasta que la Policía llegó al lugar para capturar al hombre que en ese momento confesó hacer apagado la existencia de sus dos hijos, supuestamente, porque no soportó ver a su expareja bajándose de la moto de otro hombre.

Así fueron las últimas horas de Darwin Beltrán antes de acabar con sus hijos

En medio del desarrollo de la investigación se han conocido detalles sobre lo ocurrido en la casa de Las Ferias y que dan cuenta que el hombre había dado algunas señales de que no estaba bien y que su estado estaría alterado.

El Tiempo recolectó algunos testimonios de vecinos que ayudaron a reconstruir cómo fueron las últimas horas de Darwin Felipe Beltrán antes de tomar la decisión de acabar con sus hijitos y en los que se evidencia que horas antes de los hechos ya tenía algunos comportamientos extraños.

Algunos vecinos coinciden en que conocían que el hombre padecía trastornos mentales, al igual que su hermana; incluso, dijeron que la familiar de Darwin se encuentra en estos momentos internada y que el agresor de los niño había salido de una clínica hace pocas semanas.

En horas de la tarde del lunes 28 de octubre el papá de los menores de edad tenía una cita de control la cual incumplió y, presuntamente, tampoco tomó los medicamentos que le habían recetado, lo que habría influido en la alteración de su comportamiento.

Un vecino identificado como Roberto Durán, quien vive justo frente a la casa de los hechos, relató que conoce a Darwin desde que era un niño y aseguró que siempre ha tenido trastornos de esquizofrenia.

Contó que los días previos a los hechos notó comportamientos extraños en el papá de los niños quien se habría mostrado "enojado" y demás al momento de saludarlo le habría "hablado fuerte".

Además, en la madrugada de los hechos, más exactamente a las 2:30 a.m. se habrían observado luces prendidas y mucho movimiento, algo que consideran que no era normal ya que la familia solía despertar después de las 5 a.m.

"Vi el cuarto con las luces prendidas y siluetas de adultos caminando constantemente de lado a lado", dice la versión de un vecino.

Otros vecinos lo vieron el día del crimen en horas de la mañana regalando dinero, comprando cosas y bebiendo en exceso.



"El lunes en la mañana nos vimos porque él iba a llevar los niños al colegio y yo a los míos. A penas fue el saludo. Yo hablé con amigos y vecinos y dijeron que estaba enfermo desde el lunes porque estaba por ahí regalando plata a más de una persona, fue y hasta se compró un bafle. Estaba tomando y regalando billetes en la mañana", señaló.