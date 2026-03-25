Impactante hallazgo en bodega de Bogotá: 'escondite' de objetos robados a conductores

Un sorpresivo hallazgo en el centro de Bogotá dejó en evidencia una compleja operación relacionada con autopartes, la cual venía funcionando en una bodega ilegal de gran tamaño sin levantar mayores sospechas.

El lugar, que a simple vista parecía un establecimiento común, ocultaba en su interior una red dedicada al despiece y comercialización de piezas de vehículos, presuntamente provenientes de robos en diferentes zonas de la ciudad.

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Policía descubre bodega ilegal de autopartes en Bogotá

El procedimiento se llevó a cabo en el sector de La Estanzuela, en la localidad de Los Mártires, donde más de 300 uniformados de la Policía Metropolitana adelantaron una intervención en varios establecimientos dedicados al comercio de repuestos para vehículos.



Durante la inspección, peritos especializados de la Sijín detectaron varias irregularidades en motores que se encontraban en el lugar. Según el informe oficial, al menos tres de estas piezas presentaban señales claras de manipulación en sus números de identificación.

De acuerdo con las autoridades, en la bodega ilegal se utilizaban sustancias químicas para borrar los registros originales de los motores y posteriormente se aplicaban nuevas marcaciones con ayuda de plantillas, con el fin de hacerlos pasar como legales.

Sin embargo, pese a estos intentos por ocultar su procedencia, los expertos lograron identificar los datos originales mediante el uso de reactivos y herramientas de luz especializada, lo que permitió confirmar que los motores estaban vinculados a reportes de irregularidades previas.

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Este hallazgo facilitó la incautación inmediata de las autopartes y dejó al descubierto la forma en que operaba esta actividad en la zona, afectando a múltiples conductores.

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Durante el operativo también fue capturado el administrador de uno de los locales intervenidos, mientras que otros establecimientos fueron sellados temporalmente por no contar con la documentación que respaldara el origen de los productos que comercializaban.

Bodega ilegal de autopartes Foto: Blu Radio, suministrada

Desde la Secretaría de Seguridad señalaron que este tipo de acciones busca impactar directamente las economías ilegales que se sostienen a partir de la comercialización de autopartes, una práctica que ha sido señalada como uno de los factores que incentivan este tipo de actividades en la ciudad.

Este resultado hace parte de una estrategia más amplia que se adelanta en Bogotá para intervenir zonas donde se concentran este tipo de negocios y así reducir los impactos que generan en la ciudadanía.

Las autoridades aseguraron que continuarán con este tipo de operativos en diferentes puntos de la capital, con el objetivo de frenar estas prácticas y proteger a los propietarios de vehículos que se ven afectados por estas redes.

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