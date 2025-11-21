Impresionantes videos muestran cómo el granizo inundó las vías de Bogotá este viernes

Bogotá vive este viernes un fuerte temporal que sorprendió a los ciudadanos: una intensa granizada acompañada de lluvias dejó varias vías inundaciones y causó complicaciones en el tránsito de peatones y vehículos.

Las imágenes compartidas por usuarios en redes sociales mostraron calles cubiertas de hielo, aceras resbaladizas y zonas verdes con acumulaciones importantes de granizo.

¿Cuáles fueron las localidades más afectadas por las lluvias en Bogotá?

Las localidades más afectadas fueron Engativá, Fontibón, Suba, Barrios Unidos y Chapinero. En estos sectores, el granizo acumulado rápidamente se convirtió en agua estancada, dificultando la circulación y aumentando los riesgos de accidentes. Algunos reportes señalaron vehículos cubiertos de hielo y charcos que dificultaban incluso el paso peatonal.



El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y el Sistema de Alerta Bogotá recomendaron a los ciudadanos tomar precauciones, reducir la velocidad al conducir y evitar transitar por zonas inundadas o donde se acumuló granizo.



¡PILAS! Alcalde @CarlosFGalan, fuertísimo aguacero por el norte de Bogotá con granizo. No para de llover. Hay que estar atentos para activar los sistemas de emergencia. La última vez murió un hombre ahogado en su carro en un canal de lluvias en la Capital. pic.twitter.com/zJwEtuJklj — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) November 21, 2025

Estas advertencias buscan prevenir accidentes y garantizar la seguridad durante fenómenos de clima extremo.

A pesar del impacto, no se reportaron víctimas con lesiones graves. Los habitantes de las zonas afectadas optaron por resguardarse y documentar el fenómeno con fotos y videos que rápidamente circularon en redes sociales, mostrando la magnitud de la granizada y la rapidez con la que se formaron los encharcamientos.

ATENCIÓN #AEstaHora Estos son los puntos que registran afectación vial por inundaciones por lluvias:



📍Cra. 68 con cll 64A -calzada central

📍Av. Mutis con Cra. 60

📍Cra. 24 con cll 63

📍Av. Boyacá con tv 3 -sector Doña Juana

📍Av. Comuneros con Cra. 31

📍Av. Cali con Cll 13 pic.twitter.com/22wRcY2awt — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 21, 2025

Algunos videos captaron cómo el granizo cubría vehículos y escaleras de edificios, generando escenas sorprendentes que recordaron a las primeras heladas del año, aunque se trataba de granizo, no de nieve. La combinación de agua y hielo generó situaciones complicadas para quienes intentaban transitar por las calles, especialmente en horas de mayor tráfico.

Las autoridades también recordaron que este tipo de fenómenos no es inusual en la temporada de lluvias y granizadas de Bogotá. Se espera que eventos similares ocurran con cierta frecuencia en los próximos meses, por lo que instan a la población a mantenerse alerta y respetar las indicaciones de seguridad.

🚨Atención 🚨



[03:46 p.m.] #MovilidadAhora | Se presenta novedad vial en la localidad de Chapinero, por caída de árbol en la calle 83 con carrera 12. Se genera afectación de la zona peatonal. @BomberosBogota asignada y grupo guía en el punto. pic.twitter.com/0Oup4aF6XH — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 21, 2025

Este viernes, la granizada dejó en evidencia la vulnerabilidad de algunas zonas de la capital frente a fenómenos hidroclimáticos de corta duración pero de alto impacto. Los ciudadanos y conductores fueron testigos de cómo el clima puede cambiar rápidamente y generar complicaciones significativas en la movilidad urbana.

