Revelan quién es el hombre que atropelló a la amiga de su novia en Suba; hay prueba reina

Siguen apareciendo detalles sobre el caso de Laura Fabiana, una joven de 23 años, quien fue atropellada por un hombre que era amiga de su novia. La trágica escena se vivió en la noche de este pasado 18 de noviembre en el Bulevar Niza, en la localidad de Suba, en Bogotá.

Información de las autoridades comentaron que todo inició tras una discusión en un encuentro con una persona que llegó a recoger a su novia en un carro, después del partido de la Selección Colombia y Australia, hecho que se registró hacia las 10:40 pm.

El medio de comunicación El Tiempo, explicó que varios testigos de los hechos aseguran que un hombre llegó al lugar en su automóvil, un Chevrolet Aveo gris con tres puertas, y entró en conflicto con su pareja sentimental, quien se encontraba en el grupo reunido en las afueras del centro comercial.

Durante la discusión, se conoció que el hombre se intentó marchar de la zona, pero Laura Fabiana intentó evitar que manejara enojado interponiéndose al vehículo, siendo atropellada y abandonada en el lugar. A lo que el conductor del vehículo terminó huyendo y la víctima terminó falleciendo pese al apoyó de las personas.



¿Quién es el hombre que atropelló a la amiga de su novia?

Sumado a esto, se conoció que el conductor fue identificado como Olvis David Valencia Cochero, quien huyó de la escena del suceso. Además que nuevos testigos comentaron que muchos estaban llorando de manera desconsolada debido a la rapidez de estos sucesos en Bogotá.

Puedes leer: Prisión que podría enfrentar el conductor del choque fatal en la Avenida Celestino Mutis

Publicidad

De igual forma, se conoció que la pareja del presunto agresor quedó en shock. Esta situación, sumada a la dilatación en el tiempo de respuesta por parte de las autoridades, revela una realidad preocupante sobre el sistema de gestión de emergencia y la capacidad de atención a las víctimas en la ciudad.

Publicidad

“La chica ya no tenía pulso ni respiración. Yo creo que murió inmediatamente después de que ese señor la atropelló. Las autoridades llegaron a los 40 minutos; la primera ambulancia llegó a la media hora y sin camilla; la segunda llegó a los 50 minutos. La pudieron haber matado 30 veces y no llegó nadie a auxiliarla”, dijo el hombre en el periódico.

Finalmente, otro testigo comentó que una vez que el agresor se subió al carro y terminó arrollando a la chica, luego retrocedió y le dio otro golpe. “Yo no creo que eso haya sido un accidente. Yo creo que eso fue intencional”

Mira también: Hombre atropella hasta la muerte a su novia luego del partido de la Selección Colombia