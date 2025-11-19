Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ATENTADOS EN CALI
SECUESTRAN AL HIJO DE GIOVANNY AYALA
ATROPELLÓ A SU NOVIA EN SUBA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Giro en caso de hombre que arrolló a mujer en Suba después del partido de Colombia

Giro en caso de hombre que arrolló a mujer en Suba después del partido de Colombia

Se conoció una nueva versión sobre el accidente en el que un hombre atropelló a una mujer en el bulevar Niza después del partido de Colombia.

Se conoció nuevos detalles en el accidente contra Laura Fabiana
Giro en caso de hombre que arrolló a mujer en Suba después del partido de Colombia
Foto: pantallazo tomado de Caracol Noticias
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

La ciudad de Bogotá se encuentra en conmoción tras el fallecimiento de una joven de 19 años, identificada como Laura Fabiana León. Según se conoció fue arrollada por un conductor de un vehículo particular en la localidad de Suba, ciudad del norte de Bogotá.

Se conoció que el incidente ocurrió en inmediaciones del centro comercial Bulevar Niza, tras una discusión en un encuentro con una persona que sería su pareja y quien llegó al lugar en un carro para recogerla, después del partido de la Selección Colombia y Australia, hecho que se registró hacia las 10:40 pm de este martes 18 de noviembre.

El medio de comunicación El Tiempo, explicó que varios testigos de los hechos aseguran que un hombre llegó al lugar en su automóvil, un Chevrolet Aveo, y entró en conflicto con su pareja sentimental, quien se encontraba en el grupo reunido en las afueras del centro comercial.

Te puede interesar

  1. Michael Duarte perdió la vida en un grave accidente
    Fallece reconocido influencer gastronómico tras grave accidente; tenía 34 años
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Fallece reconocido influencer gastronómico tras grave accidente; tenía 34 años

  2. VIDEO: Camioneta causa aparatoso accidente en Puente Aranda; deja una mujer sin vida
    Camioneta causa aparatoso accidente en Puente Aranda
    Foto: Redes sociales
    Bogotá

    VIDEO: Camioneta causa aparatoso accidente en Puente Aranda; deja una mujer sin vida

Durante la discusión, se conoció que el hombre se intentó marchar de la zona, pero una amiga de la víctima intentó evitar que manejara enojado interponiéndose al vehículo, siendo atropellada y abandonada en el lugar.

“Era el novio de una de las muchachas que estaba compartiendo allí. Le hizo un reclamo y le decía que por qué no compartía tiempo con él, que prefería a los amigos. Se armó una discusión y luego hubo golpes. El tipo se iba a ir, una de las amigas de la muchacha agredida parqueo frente al vehículo para no dejarlo ir y este decidió arrancar y arrollarla”, dijo uno de los testigos

¿Qué más se conoció del hombre que arrolló a una mujer en Suba?

Otros testigos mencionaron que el conductor de este vehículo hizo reiteradas veces esta acción. “La arrolló una, dos y hasta tres veces”, aseguraron personas que vieron los hechos y narraron que el hombre, luego de ocasionar las graves lesiones a la joven giró su carro y se marchó del lugar sin ayudar a socorrerla.

Puedes leer: Daniela Álvarez sufre aparatoso accidente en Sudáfrica: “En peligro de muerte”

Publicidad

Por lo cual, Laura Fabiana pese al apoyó de la comunidad perdió la vida antes de ser trasladada a un centro de salud y perdió la vida en el mismo lugar de los hechos.

Te puede interesar

  1. Vehículo y familia implicada implicada en el accidente
    Conductor e implicaciones penales del accidente en la Avenida Mutis
    Foto: redes sociales
    Judiciales

    Prisión que podría enfrentar el conductor del choque fatal en la Avenida Celestino Mutis

  2. Jade Taba, mujer británica con cáncer de estomago, historia de amor
    Jade Tabra, mujer que falleció horas después de casarse
    Foto: redes sociales
    Internacional

    Mujer con cáncer terminal cumple su sueño de amor antes de fallecer; fue conmovedor

Publicidad

Sumado a esto, se conoció que unidades de Tránsito de la Policía tienen información sobre el caso y se encuentran en la labor de verificar la información, apoyándose en elementos como las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector y la información de los testigos.

Mira también: Hombre atropella hasta la muerte a su novia luego del partido de la Selección Colombia

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muertes en accidentes

Accidentes de tránsito

Bogotá