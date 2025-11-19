Giro en caso de hombre que arrolló a mujer en Suba después del partido de Colombia

La ciudad de Bogotá se encuentra en conmoción tras el fallecimiento de una joven de 19 años, identificada como Laura Fabiana León. Según se conoció fue arrollada por un conductor de un vehículo particular en la localidad de Suba, ciudad del norte de Bogotá.

Se conoció que el incidente ocurrió en inmediaciones del centro comercial Bulevar Niza, tras una discusión en un encuentro con una persona que sería su pareja y quien llegó al lugar en un carro para recogerla, después del partido de la Selección Colombia y Australia, hecho que se registró hacia las 10:40 pm de este martes 18 de noviembre.

El medio de comunicación El Tiempo, explicó que varios testigos de los hechos aseguran que un hombre llegó al lugar en su automóvil, un Chevrolet Aveo, y entró en conflicto con su pareja sentimental, quien se encontraba en el grupo reunido en las afueras del centro comercial.



Durante la discusión, se conoció que el hombre se intentó marchar de la zona, pero una amiga de la víctima intentó evitar que manejara enojado interponiéndose al vehículo, siendo atropellada y abandonada en el lugar.

“Era el novio de una de las muchachas que estaba compartiendo allí. Le hizo un reclamo y le decía que por qué no compartía tiempo con él, que prefería a los amigos. Se armó una discusión y luego hubo golpes. El tipo se iba a ir, una de las amigas de la muchacha agredida parqueo frente al vehículo para no dejarlo ir y este decidió arrancar y arrollarla”, dijo uno de los testigos



¿Qué más se conoció del hombre que arrolló a una mujer en Suba?

Otros testigos mencionaron que el conductor de este vehículo hizo reiteradas veces esta acción. “La arrolló una, dos y hasta tres veces”, aseguraron personas que vieron los hechos y narraron que el hombre, luego de ocasionar las graves lesiones a la joven giró su carro y se marchó del lugar sin ayudar a socorrerla.

Por lo cual, Laura Fabiana pese al apoyó de la comunidad perdió la vida antes de ser trasladada a un centro de salud y perdió la vida en el mismo lugar de los hechos.

Sumado a esto, se conoció que unidades de Tránsito de la Policía tienen información sobre el caso y se encuentran en la labor de verificar la información, apoyándose en elementos como las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector y la información de los testigos.

