¿Por qué algunos árboles están pintados de blanco en el tronco? Esta es la razón

Si alguna vez has caminado por calles, fincas o parques y has notado árboles con el tronco pintado de blanco, seguramente te habrás preguntado: ¿para qué lo hacen? Aunque a primera vista pueda parecer algo estético o decorativo, la verdad es que esta práctica tiene una función muy específica y útil, sobre todo en climas cálidos o rurales.

Aquí te explicamos las verdaderas razones por las que se pintan los troncos de blanco, una técnica común en muchos países, incluida Colombia.

🌳 ¿Qué se les aplica y por qué es blanco?

Lo que se pinta sobre los troncos no es pintura común, sino una mezcla a base de cal (hidróxido de calcio), a veces combinada con agua, sal, o incluso fungicidas naturales. El resultado es un líquido espeso y blanco que se aplica principalmente en la base del tronco.

🛡️ Protección contra el sol y las altas temperaturas

La principal razón para pintar de blanco el tronco de los árboles es protegerlos de los rayos solares. Así como nuestra piel se quema si no usamos protector solar, los árboles también pueden sufrir por la exposición directa y prolongada al sol. El calor excesivo puede dañar la corteza, secarla o incluso provocar que se agriete.

El color blanco refleja la luz solar, ayudando a mantener el tronco a una temperatura más estable y reduciendo el riesgo de daño térmico, sobre todo en las épocas más secas del año.

🐛 Prevención de plagas y hongos

Otra ventaja de esta mezcla de cal es que actúa como un repelente natural. Su olor y composición ayudan a mantener alejadas plagas como hormigas, gusanos y ciertos hongos que tienden a instalarse en la corteza. En cultivos frutales o árboles jóvenes, esta barrera puede marcar la diferencia entre un árbol sano o uno invadido por plagas.

🌧️ Protección en temporada de lluvias

Durante temporadas de alta humedad, la pintura blanca también puede ayudar a evitar la proliferación de hongos que se desarrollan por exceso de agua. Aunque no es infalible, sí reduce el riesgo, sobre todo cuando se combina con un buen mantenimiento.

🌱 ¿Es malo para el árbol?

No. Esta técnica ha sido utilizada por años y no es dañina si se hace correctamente. Eso sí, no se recomienda aplicar pintura acrílica ni sintética, ya que pueden tapar los poros del tronco e impedir su respiración natural.