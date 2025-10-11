Colombia Sub-20 avanza y ya tiene un difícil rival en semifinales del Mundial

La Selección Colombia Sub-20 logró una clasificación histórica al imponerse 3-2 ante España en los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. Con una actuación sobresaliente de Neyser Villarreal, autor de los tres goles del encuentro, el combinado nacional consiguió su paso a las semifinales de un torneo FIFA después de 22 años, despertando la ilusión de todo un país.

El partido, disputado en un ambiente vibrante, tuvo a los dirigidos por el cuerpo técnico colombiano como grandes protagonistas. Desde el pitazo inicial, la “Tricolor” mostró orden, actitud y ambición ofensiva frente a una selección española que llegó como una de las favoritas al título. Sin embargo, el talento y la contundencia del conjunto colombiano marcaron la diferencia.

Neyser Villarreal se convirtió en la gran figura del compromiso al anotar los tres tantos que sellaron la clasificación. El joven delantero, que viene siendo uno de los más destacados del torneo, brilló con su velocidad, precisión y olfato goleador, confirmando por qué es considerado una de las grandes promesas del fútbol colombiano. Su hat-trick no solo significó el triunfo ante una potencia europea, sino también el boleto a las semifinales, algo que Colombia no conseguía desde el Mundial Sub-20 de 2003.



En aquella ocasión, hace más de dos décadas, la selección nacional también alcanzó la instancia de los cuatro mejores, y ahora repite la hazaña con una nueva generación que ilusiona a los aficionados. El país entero celebró la victoria, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales con mensajes de orgullo y apoyo para los jóvenes jugadores.

¿Con quién jugará Colombia en semifinales del Mundial Sub-20?

Colombia ahora enfrentará a Argentina en semifinales, luego de que la selección albiceleste superara 2-0 a México en su respectivo cruce. El esperado encuentro se disputará el próximo miércoles 15 de octubre a las 6:00 p.m. (hora colombiana) y promete ser un duelo vibrante entre dos equipos que llegan en gran nivel.

Publicidad

La ilusión está más viva que nunca. La Tricolor Sub-20 sueña con llegar por primera vez a una final de un Mundial FIFA, un objetivo que se siente más cercano tras la brillante actuación frente a España. Con un grupo sólido, talentoso y lleno de esperanza, Colombia buscará seguir escribiendo una página dorada en su historia futbolística.

Publicidad

Video que te puede interesar: El Pibe Valderrama le mete presión a la Selección Colombia, ¿la sentenció?