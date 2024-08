Ella será la próxima contrincante de Imane Khelif; ya le 'cantó la tabla'

La boxeadora húngara Anna Luca Hamori será la próxima contrincante de Imane Khelif en los cuartos de final de la rama de boxeo femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La pelea se llevará a cabo este sábado 3 de agosto a las 10:25 de la mañana, hora de Colombia (5:25 de la mañana en Francia).

Hamori no se ha enfrentado previamente a Khelif y ha dejado claro que no le afectan las historias ni los comentarios que circulan en las redes sociales sobre su oponente.

"No hemos practicado ni peleado antes. No me importan las historias ni lo que está pasando en las redes sociales, sólo quiero estar centrada en mí misma. He venido aquí para conseguir una medalla. No me importa nada. Iré al ring y conseguiré mi victoria. Confío en mis entrenadores y confío en mí misma”, afirmó Hamori con determinación.

Anna Luca Hamori, próxima rival de Imane Khelif AFP

Imane Khelif, originaria de Argelia, ha sido objeto de polémicas recientemente debido a rumores sobre su identidad de género, los cuales se han desmentido.

Estos rumores surgieron en medio de su destacada actuación en el ring, especialmente después de vencer a la italiana Angela Carini en solo 46 segundos durante la primera ronda de la competencia en París 2024.

Khelif ha demostrado ser una boxeadora formidable a lo largo de su carrera, aunque ha sido derrotada por nueve mujeres en combates anteriores.

Su habilidad en el ring y su capacidad para recuperarse rápidamente de las adversidades la han convertido en una competidora notable en el mundo del boxeo femenino. Sin embargo, su próximo enfrentamiento con Hamori promete ser un desafío significativo.

Anna Luca Hamori, por su parte, llega a este combate con una mentalidad centrada y una confianza inquebrantable en sus habilidades y en su equipo de entrenadores. Su enfoque en la medalla y su determinación por conseguir la victoria son claros indicativos de su preparación y de su deseo de triunfar en este torneo olímpico.

La pelea entre Hamori y Khelif será un evento importante en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que ambas boxeadoras buscan avanzar a las semifinales y, eventualmente, luchar por una medalla.

La comunidad del boxeo y los aficionados estarán atentos a este enfrentamiento, que promete ser intenso y lleno de acción.

Mientras tanto, la atención sigue centrada en Imane Khelif, no solo por sus habilidades en el ring, sino también por la controversia que la ha rodeado.

El resultado de este combate no solo determinará quién avanzará a la siguiente ronda, sino que también podría redefinir las expectativas en torno a ambas atletas.

