Nairo Quintana se 'baja' de Vuelta a España tras ser desclasificado del Tour de Francia

Tras el reciente anuncio de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que determinó desclasificar de Tour de Francia al pedalista colombiano Nairo Quintana , por hallazgo de sustancia tramadol en su cuerpo, el deportista confirmó en la mañana de este jueves que no competirá en la Vuelta a España .

El boyacense señaló a través de un comunicado que tomó le decisión de no participar en dicha competencia como forma de protesta para "hacer valer mis motivos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS)", pues el colombiano ya se prepara para apelar la determinación de la UCI.

De igual forma, comunicó que espera retomar sus competencias a final de temporada, cuando posiblemente ya se tenga algún resultado de la apelación por el uso de tramadol, sustancia considerada como prohibida por el departamento médico de la UCI.

El ciclista también se pronunció en su cuenta de Instagram en la que, a través de un video, dijo que ha tenido momentos de reflexión y que llegó a la conclusión de que no está en óptimas condiciones emocionales para competir en la Vuelta a España; pues señaló que: "ahora mismo no tengo cabeza...".

Asimismo expresó que prefiere dedicarse a "organizar y preparar mi defensa" sobre la notificación de la UCI frente a los resultados que arrojaron la sustancia en su cuerpo.

"He podido reflexionar durante la noche, ahora mismo no tengo cabeza, el cuerpo no está para la competición. Aunque dije que haría la Vuelta a España, aún no me encuentro en condición, prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me ha llegado ayer; demostraré que no tengo ningún problema", dijo Nairo en su video.

El ciclista colombiano anunció el miércoles que recibió "con sorpresa" el anuncio de la Unión Ciclista y aseguró que nunca en su carrera ha usado dicha sustancia.

"Desconozco totalmente el uso de esta sustancia y niego haberla utilizado en mi carrera", declaró el boyacense.

Cabe recordar que Nairo Quintana fue descalificado del Tour de Francia por decisión de la Unión Ciclista Internacional (UCI) por "infringir la prohibición del uso del tramadol" en dicha competición.

El tramadol es un analgésico que, aunque no representa doping, fue prohibido desde el primero de marzo de 2019 para "proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante los efectos secundarios de esta sustancia".

