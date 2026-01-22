Destapan situación crítica en la venta de huevos en Colombia; piden medidas urgentes

Productores avícolas y colectivos agrícolas en Colombia alertaron sobre una crisis profunda en la producción de huevo, motivada por la caída de los precios del producto por debajo del costo real de producción.

Según los gremios del sector, la situación viene generado pérdidas económicas significativas y ha llevado a protestas y bloqueos de vías para exigir atención del Gobierno Nacional.

El 12 de enero de 2026, productores agrícolas y avícolas realizaron bloqueos en el municipio de Cáqueza, sobre la vía al Llano, con el objetivo de visibilizar el impacto de la llamada 'crisis del huevo' debido a su actividad productiva y económica. Los manifestantes aseguran que sin soluciones inmediatas, será cada vez más difícil sostener la producción de este producto en el país.



Avicultores denuncian pérdidas por precios bajos del huevo

Una de las principales quejas del sector se relaciona con la diferencia entre el precio que reciben los avicultores en finca y los costos reales de producción. Según los productores, una cubeta se está pagando entre 5.000 y 6.000 pesos, mientras que el costo necesario para producirla oscila entre 10.000 y 11.000 pesos.



Esto significa que cada unidad comercializada representa una pérdida directa para el productor.

La sobreproducción es otro factor que está presionando los precios a la baja. En 2025, la producción de este alimento en Colombia alcanzó más de 19.402 millones de unidades, un aumento cercano a 7,7 % frente al año anterior, según datos del gremio Fenavi. Esta abundancia en la oferta, sin un crecimiento proporcional en la demanda, contribuye a que los precios caigan.

Además, el movimiento Dignidad Agropecuaria señala que el precio promedio de un huevo en el país ronda los 200 pesos, cifra que no ha variado significativamente en años a pesar del aumento sostenido en los costos de insumos, servicios y producción.

Los avicultores exponen que la producción se vuelve cada vez más costosa. Comparan los costos actuales con los de hace 20 años, cuando el salario mínimo era mucho menor y los insumos como el diésel o el concentrado avícola tenían precios más bajos.

Hoy, con un salario mínimo de más de 2 millones de pesos, el diésel supera los 11.000 pesos por galón y el concentrado avícola ronda los 73.000 pesos, lo que eleva los costos de producción considerablemente sin mejorar los ingresos.

Esta diferencia entre costos y precios de venta ha llevado a que muchos productores enfrenten deudas crecientes y consideren la actividad como insostenible sin un respaldo estatal o mecanismos de regulación que garanticen precios que cubran los costos básicos.

¿Por qué vender huevo barato genera pérdidas en Colombia?

En medio de las protestas, los avicultores presentaron varias demandas al Gobierno nacional para buscar alivios y soluciones estructurales. Entre las solicitudes más destacadas se encuentran:



Regulación de la venta de huevos por debajo del costo de producción para evitar prácticas que perjudican a los productores.

para evitar prácticas que perjudican a los productores. Creación de un fondo de estabilización de precios que permita ajustar los valores cuando se presentan desequilibrios en el mercado.

que permita ajustar los valores cuando se presentan desequilibrios en el mercado. Reducción del valor de peajes para facilitar la movilidad de productos desde las granjas hasta los puntos de venta.

de productos desde las granjas hasta los puntos de venta. Medidas contra la intermediación excesiva que compra a precios bajos y vende a precios altos al consumidor final, reduciendo la participación de los productores en la cadena de valor.

A pesar de la crisis actual de precios, Colombia experimenta un crecimiento histórico en el consumo de este producto. En 2025, el país alcanzó un récord con un promedio de 365 unidades consumidas por persona al año, lo que implica que cada colombiano consume en promedio un huevo al día.

Este aumento refleja una fuerte demanda interna y una producción robusta que ha crecido durante la última década.

Sin embargo, este crecimiento en producción y consumo no se traduce necesariamente en mejores condiciones económicas para los avicultores cuando los precios bajan por debajo de los costos reales de producción.

La venta de huevo barato en Colombia expone tensiones profundas en la economía del sector avícola. Precios artificialmente bajos, costos de producción elevados y brechas en la cadena de comercialización han llevado a que muchos productores enfrenten pérdidas importantes.

Las protestas y demandas hacia el Gobierno buscan soluciones que permitan garantizar la sostenibilidad de esta actividad y equilibrar un mercado que enfrenta retos significativos según el gremio de producción.

