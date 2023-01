El desgarrador mensaje del esposo de Paula Durán tras su fallecimiento: "Murió en mis brazos"

Sergio Vega, esposo de Paula Durán, la colombiana que fue diagnosticada con cáncer en Estados Unidos y que falleció este martes, 24 de enero, dejó un doloroso mensaje a través de redes sociales.

Tras confirmarse la muerte de la joven de 27 años, Vega agradeció a quienes le brindaron todo su apoyo durante la batalla del devastador diagnóstico. Así mismo, mostró su dolor ante el duro adiós.

Publicidad

"A veces, no lo creo. Ahorita estaba hablando en la funeraria, nunca me imaginé que iba a sucederle eso. Me duele en el alma, me desgarra, era parte de mi vida. Me motivaba a hacer muchas cosas. Se queda en mi corazón y en mi mente", comentó.

Y agregó: "Fueron momentos de alegría, momentos de tristeza, pero maravillosos. Teníamos siempre la fe. Murió en mis brazos, la abracé y estuve hasta su último suspiro. Quiero agradecerle y que oremos mucho por ella. Ella está arriba en los brazos de Dios, muy pronto estaré con ella".

Los problemas de salud de Durán comenzaron en noviembre pasado cuando la mujer, que estaba embarazada de su tercer hijo, se sintió enferma. Inicialmente, la pareja pensó que los dolores eran debido al embarazo; sin embargo, el diagnóstico fue devastador: Durán fue diagnosticada con cáncer en etapa terminal.

El pasado 9 de enero, la joven madre fue enviada a su casa para que pudiera pasar los últimos momentos de vida al lado de sus hijas Luciana, de 9 años; Julieta, de 4, y el bebé recién nacido.

Publicidad

Vega había suplicado que se otorgara una visa humanitaria para los padres de Durán, que finalmente pudieron llegar a California a comienzos de esta semana.