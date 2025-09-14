Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
FESTIVAL CORDILLERA
ACCIDENTE TRANSMILENIO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Fuertes sismos sacudieron varias regiones de Colombia este domingo; dejan daños

Fuertes sismos sacudieron varias regiones de Colombia este domingo; dejan daños

Una serie de movimientos telúricos alertaron a los ciudadanos desde la madrugada de este 14 de septiembre de 2025. El Servicio Geológico Colombiano reporta una magnitud de 5.1 en el evento más fuerte.