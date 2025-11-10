Insólito motivo por el que Ricardo González huyó primero a Cartagena antes de entregarse

Se entregó este lunes 10 de noviembre, Ricardo González en una estación de policía de Cartagena, joven de 23 años señalado de ser el segundo agresor del estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, quien perdió la vida el 31 de octubre a causa de las lesiones producto de los golpes.

Por lo cual, se conoció que Ricardo González se presentó ante las autoridades con su abogada, Marcela López, y otras dos personas más con las cuales se terminó despidiendo con un abrazo, ante esto, la Fiscalía comenzará las diferentes audiencias para determinar la culpabilidad de este.

Sin embargo, la abogada de Ricardo González habló de esto en Caracol Radio y expresó que su defendido necesitaba un tiempo para poder refugiarse de su familia debido al arraigo que tenía con esta, por lo cual, este tomó la decisión de ir a esta estación de policía en Cartagena y no en Bogotá.



¿Qué más comentó la abogada de Ricardo González?

Marcela López afirmó que Ricardo Gónzalez que toda la presión mediática del hecho provocó que el joven tuviera un cuadro de depresión, por lo cual buscó reunirse con su familia para poder tomar la mejor determinación posible en este caso tomar la mejor decisión posible.

Sumado a esto, explicó que Ricardo González jamás tuvo la motivación de salir del país como se llegó a especular, sino que simplemente volvió a ver a su familia en Cartagena, lugar de donde salió para buscar una mejor oportunidad.

“Él está muy afectado emocionalmente con esta situación, es un muchacho muy joven que, ante todo, tuvo que tomar una decisión de afrontar la situación. Jamás fue su intensión salir del país”, afirmó Marcela López en el medio de comunicación citado.

Una vez se presentó su captura, una juez sexta de control de garantís de Bogotá avaló su captura, asegurando que se cumplieron con todos los trámites exigidos. De igual forma, se conoció que Ricardo González fue remitido al instituto de Medicina Legal en Bolívar, para revisar su estado de salud; para luego estar puesto a disposición por parte de las autoridades.

Por lo cual, las autoridades buscan formalizar su imputación de cargo, al igual que el primer capturado, Juan Carlos Suárez, quien espera la resolución de su audiencia este miércoles 12 de noviembre donde un juez determinará si irá a prisión o no.

Sin embargo, en el caso de Ricardo González podría enfrentar más acusaciones en su contra debido a que las autoridades podrían imputar cargos adicionales por su condición de prófugo, lo que podría agravar su posible condena aún más. Situación que se terminaría de conocer con el paso de los días.

