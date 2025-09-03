Detienen a estudiante tras encontrar a su bebé fallecido dentro de una bolsa en su armario

Una noticia sacudió a la comunidad universitaria de Kentucky: Laken Snelling, una joven de 21 años, estudiante de último año y miembro del equipo competitivo de acrobacias y animación de la Universidad de Kentucky, fue arrestada tras el hallazgo de un bebé sin vida.

El cuerpo del recién nacido fue encontrado oculto en su armario, un suceso que generó gran conmoción y plantea serias preguntas.

La policía de Lexington informó que el pasado miércoles, 27 de agosto, recibieron una alerta sobre un bebé que no respondía, lo que los llevó a la residencia de Snelling en la cuadra 400 de Park Avenue.

Allí los oficiales descubrieron al bebé, el cual fue localizado envuelto en una toalla dentro de una bolsa de basura negra, escondido en un armario. Los servicios de emergencia declararon al niño fallecido en el lugar.

Tras su detención el domingo, Laken Snelling accedió a ser entrevistada por los oficiales. Según las autoridades, ella admitió haber dado a luz y haber intentado ocultar el nacimiento del bebé.

Snelling reconoció haber limpiado cualquier evidencia del alumbramiento y haber colocado todos los artículos de limpieza utilizados, junto con el bebé, dentro de una bolsa de basura negra.

Actualmente, Laken Snelling enfrenta múltiples cargos serios: ocultamiento del nacimiento de un bebé, manipulación de pruebas físicas y abuso de un cadáver. La joven permanece detenida en el Centro de Detención del Condado de Fayette, en Lexington, Kentucky.

La causa de la muerte del bebé aún no ha sido determinada. La Oficina Forense del Condado de Fayette está llevando a cabo una investigación para esclarecer este lamentable hecho. La Sección de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Lexington continúa con las pesquisas.

¿Quién es Laken Snelling?

Snelling, una joven de 21 años originaria de White Pine, Tennessee, es una destacada estudiante de último año en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad en la Universidad de Kentucky.

La universidad confirmó que ha sido miembro del equipo competitivo de STUNT (acrobacias y animación) durante las últimas tres temporadas.

Además, había ganado reconocimiento local como reina de belleza en un concurso del condado de Jefferson.

Este suceso ocurre en un estado donde Kentucky mantiene una prohibición casi total del aborto desde 2022, permitiendo excepciones únicamente en casos de riesgo sustancial de muerte o discapacidad grave para la madre, y sin contemplar casos de violación o incesto.

Aunque los detalles de este caso aún se investigan, el contexto legal suma una capa de complejidad a la discusión social en torno a estos eventos.

