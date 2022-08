Joven emprendió caminata para buscar a su mamá Rosalba Velandia desaparecida desde el mes de julio

Desde el pasado 14 de julio de este año, la señora Rosalba Velandia está desaparecida. Lo que su hijo Sergio Delgado dice es que la mujer salió de su casa en Piedecuesta, Santander y nunca más se supo de su paradero.

Por este motivo, el joven Sergio inició una caminata hacía San Gil, en la vía principal que conduce a la capital del país, buscando saber dónde está su mamá.

"Lo que quiero revisar es las alcantarillas para ver si encontramos a mi mamá. Unos amigos que tienen algunos elementos me están acompañando a buscarla y le pido a quienes de pronto la hayan visto lo hagan saber", dijo Sergio.

Desde la desaparición de la mujer hace 1 mes, varios grupos de personas entre ellos motociclistas, la misma comunidad y organismos de socorro han estado buscando a la señora Rosalba sin tener éxito.

Sergio Delgado le pide ayuda a las autoridades para que designen a un grupo especializado en la búsqueda de quebradas y ríos.

"Quiero que me ayuden porque estoy desesperado sin noticias de mi mamá. Ya he colocado como 10 denuncias, pero las autoridades no dan resultados".

Así mismo el joven indicó que su mamá sufre algunos episodios de depresión.

Rosalba Velandia

/Foto: Suministrada por familiares

