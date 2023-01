Bebé de 16 meses fue asesinado por su madre y la pareja sentimental en Bogotá

Un bebé de tan solo 16 meses de nacido fue asesinado en las últimas horas a manos de su madre, de 17 años, y la pareja sentimental en el barrio Las Cruces, en el sur de Bogotá, según confirmó la Policía Metropolitana de la ciudad.

Según las primeras versiones, el pequeñito fue 'molido' a golpes por su madre y la pareja, quien es expendedor de drogas en el sector, reveló el tío del niño.

Aunque un familiar de la víctima alertó a las autoridades sobre el paradero de los que serían los responsables, estos fueron detenidos pero quedaron en libertad a los minutos debido a que nos cogieron en flagrancia.

“En la localidad de Santa Fe, las patrullas del sector son requeridas en el hospital el Guavio, quien manifiestan que necesitan la presencia de las patrullas del sector ya que había ingresado un menor al centro asistencial sin signos vitales”, explicó el coronel Wilson Ortega Martínez, oficial de Inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Ya agrega: “Una mujer dice ser la abuela del menor y la cual manifiesta que la hija se comunica vía telefónica para que llegara hasta este lugar donde le entrega el menor y se retira del sitio. Ella, al notar el estado del menor, la ingresa al hospital para que se le presten atención médica, estos hechos son materia de investigación”.

Por su parte, el tío del menor, en entrevista con El Tiempo, relató que la mujer entregó al menor a la abuela y salió "corriendo".

“Yo me encontraba trabajando y recibí una llamada de mi mamá diciéndome que le habían entregado el niño casi muerto. Cuando yo venía subiendo, mi mamá me llamó y me dijo que el niño había fallecido por culpa de unos golpes”, dijo el tío.

Además, el hombre también mencionó que siempre que su hermana y madre del menor, siempre que estaba en compañía de su pareja, el pequeñito aparecía con golpes. Según la versión de la progenitora, toda la responsabilidad es de su novio.

