Cómo me lo matan así: hermana de Oswaldo, el hombre asesinado por ladrones en TransMilenio

Como Oswaldo Muñoz fue identificado el hombre que murió en un bus de TransMilenio luego de ser atacado con arma blanca por tres ladrones que entraron a robar al articulado.

Se trataba de un empleado de 45 años de edad que estaba en camino a su lugar de trabajo y que venía desde la Autopista Sur y se dirigía al norte de Bogotá. Lastimosamente, en medio del trayecto, bandidos lo hirieron de muerte y falleció desangrado en el bus frente a la mirada de los demás pasajeros.

Según relató Felipe Ramírez, gerente de TransMilenio , y por lo que pudieron ver en las grabaciones de seguridad, los hombres salieron de la estación sin problema algo, “haciendo como si no hubiera pasado nada”.

Mientras tanto, Oswaldo, según informan las autoridades, fue sacado del bus y auxiliado allí mismo, pero la grave herida se lo llevó de este mundo.

Durante más de dos horas, la estación de la Calle 85 estuvo cerrada. El CTI de la Fiscalía llegó al lugar de los hechos en compañía de Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, quien anunció una recompensa de 20 millones de pesos a quien de información.

Una hermana de la víctima llegó al lugar y desconsolada y llorando pidió justicia por la muerte de su querido familiar. “Él era un hombre trabajador, yo quiero que me prometan que los van a coger, ¿por qué no hay seguridad en Transmilenio? ¿por qué muere en Transmilenio? Es mi hermano, esto es muy duro. No quiero que haya más muertos, cómo me lo matan así”, dijo.

La familia en entrevista en Blu Radio dijo que la víctima era un hombre soltero, sin hijos, y que vivía con su mamá y hermanos. Además que se trataba de la única persona que aportaba para sostener su casa.