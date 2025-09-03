Embarazada fue a entrevista y le intentaron extraer a su bebé: "Líneas en la barriga"

Lo que comenzó como una promesa de ayuda para una futura madre se convirtió en una historia de terror en Neiva, Huila.

Yesica Cruz Capera, una joven de 22 años con siete meses de embarazo, sobrevivió a un brutal ataque con arma blanca que, según ella y su familia, tenía un único y escalofriante objetivo: robarle la bebé que lleva en su vientre.

Ahora, mientras se recupera de sus heridas, clama por una investigación exhaustiva, ya que su presunta agresora quedó en libertad.



La trampa se tejió semanas antes del ataque, a través de las redes sociales. Una mujer, presuntamente identificada como Sara Lucía Vásquez Ortega, contactó a Yesica haciéndose pasar por embajadora de una supuesta fundación de Cali dedicada a ayudar a mujeres embarazadas en situación vulnerable.

Con la promesa de apoyo económico, pañales y ropa para su futura hija, Vásquez Ortega se ganó la confianza de la joven. El engaño culminó con una oferta para que Yesica trabajara como modelo en un supuesto evento de la fundación, que se realizaría en un centro comercial de Neiva.

El sábado 23 de agosto, bajo el pretexto de maquillarla para su participación, la presunta agresora llevó a Yesica a la habitación de un hotel. Allí, le ofreció un café, en el que la víctima sospecha que había alguna sustancia para adormecerla.

Le pidió que se recostara y cerrara los ojos para poder maquillarla con mayor comodidad. Fue en ese momento de total indefensión cuando sintió una punzada en el cuello.

La reacción de Yesica fue inmediata y le salvó la vida y la de su bebé. Forcejeó con su atacante, la mordió y logró desarmarla, sufriendo heridas en las manos en el proceso.

Consiguió escapar de la habitación y, desde afuera, mantuvo la puerta cerrada mientras gritaba pidiendo auxilio. Al salir a la calle, ensangrentada y con el cuchillo en la mano, varias personas dudaron en ayudarla hasta que un hombre se acercó y alertó a las autoridades.

A pesar de la gravedad del ataque, que le provocó una herida en la tráquea por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, tanto Yesica como su bebé se encuentran estables. Sin embargo, la angustia de la familia creció al conocer la respuesta de las autoridades.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Héctor Jairo Betancourt, el caso fue inicialmente reportado como una simple "riña entre mujeres". Esta clasificación, según denuncia la víctima, provocó que la señora Lucía quedara en libertad.

La familia insiste en que no fue una riña, sino un intento de secuestro y asesinato con el fin de extraer a la bebé. Su principal argumento son los objetos encontrados en las pertenencias de la agresora: herramientas quirúrgicas, pañales para bebés prematuros y leche de fórmula para recién nacidos.

Yesica incluso recordó un detalle escalofriante: "Cuando supuestamente me estaba maquillando ella me hacía como líneas en la barriga, como midiéndola".

Ante la indignación generada, la Alcaldía de Neiva rechazó categóricamente el acto de violencia y manifestó su solidaridad con la joven.

La Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social se comprometió a brindar orientación y acompañamiento psicosocial y jurídico a la víctima y su familia, e instó a las autoridades competentes a adelantar con celeridad las investigaciones para esclarecer lo sucedido. Mientras tanto, Yesica y su esposo exigen que se investigue a fondo y que el caso no quede impune.

