Agarrón entre familias de pareja fallecida en hotel de San Andrés, ¿por dinero?

El caso de la familia bogotana que falleció en el Hotel Portobelo de San Andrés sigue dando de qué hablar y, tras el sepelio, lo que parecía ser una unión entre allegados terminó en un rifirrafe que ya salió a la luz. La disputa se centra en los resultados de la necropsia y en cómo se ha manejado la información, lo que incluso generó reclamos públicos entre los parientes de las víctimas.

Según Medicina Legal, Viviana Andrea Canro, su esposo Tito Nelson Martínez y su hijo Kevin Mathías, de apenas cuatro años, murieron el pasado 11 de julio por intoxicación con fosfina, un químico altamente tóxico usado en fumigaciones. El dictamen forense confirmó que la sustancia habría sido aplicada en la habitación vecina, la 405, y se filtró al cuarto 404, donde descansaba la familia.

Lo que más molestó a los Martínez Hernández —familia de Tito Nelson— fue enterarse por medios de comunicación del resultado de la necropsia, sin que la información les hubiera sido compartida directamente. Así lo expresó Édgar Martínez, hermano del conductor boyacense:

“Una verdadera falta de respeto, una indelicadeza. Nos enteramos por televisión de cómo murió mi hermano, mi sobrino y mi cuñada. ¿Qué tal hubiera sido al contrario? ¿Les hubiera gustado enterarse así del resultado de su hija y su nieto?”, dijo en entrevista con El Tiempo.

El malestar aumentó porque, según cuentan, al principio hubo comunicación cercana entre ambas familias durante la semana en que los cuerpos estuvieron en la isla. Sin embargo, tras la misa de los nueve días todo cambió: los Canro Zuluaga —familia de Viviana— habrían tomado la vocería del caso, marginando a los Martínez Hernández.

Mireya Martínez, hermana de Tito Nelson, relató que incluso había ofrecido apoyo económico para las lápidas de los tres fallecidos. La respuesta que recibió fue que la Fiscalía no lo permitía, pues podría necesitarse una exhumación. Grande fue su sorpresa cuando días después una de las hijas de Viviana le contó que las lápidas ya estaban listas y que incluso habían escrito un mensaje especial para Tito Nelson sin consultarle a nadie de su familia.

“¿Quién les dio autorización para ponerle un mensaje a mi hermano? Él tiene hijas, tiene hermanos. No podían tomar esa decisión solos”, cuestionó Mireya en la entrevista.

La incomodidad también radica en que el abogado que hoy aparece como representante de víctimas, Juan Manuel Castellanos, fue presentado públicamente como vocero de la familia Canro. “Ese señor debe aclarar que es abogado de los Canro Zuluaga, porque nosotros también somos víctimas y ya tenemos nuestro propio abogado”, reclamaron los Martínez Hernández.

Las fuertes acusaciones, ¿pelean por dinero?

La tensión llegó al punto de que la familia de Tito Nelson aseguró que sus parientes políticos “están pelando el cobre” y que la intención sería dejarlos a un lado del proceso judicial para manejar, según ellos, un eventual tema de indemnización.

“Nosotros estábamos en duelo, llorando a nuestro hermano, a nuestro sobrino y a nuestra cuñada. Pero ellos, apenas se secó el cemento de las bóvedas, ya estaban pensando en cómo apartarnos. Eso no se hace”, insistieron los hermanos del conductor, que en vida manejaba una buseta escolar en Bogotá.

Mireya incluso reveló que ni siquiera ha podido conseguir una copia de la cédula de su hermano para tramitar un trámite en la funeraria donde él estaba afiliado. “Es mi hermano, también tiene una familia que merece respeto”, puntualizó.

Es importante señalar que esta es únicamente la versión entregada por un familiar del hombre fallecido. Hasta el momento no se conoce la posición de la familia de Viviana ni se ha confirmado si los hechos ocurrieron tal como se mencionan en dichas acusaciones.

