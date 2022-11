Hombre cayó de un quinto piso con un bebé de meses en sus brazos en Sabaneta, Antioquia

La mañana de este miércoles 9 de noviembre se presentó una tragedia en una unidad residencial ubicada en el municipio de Sabaneta, Antioquia, luego de que un hombre de 55 años cayera al vacío desde un quinto piso con un bebé de 22 meses en sus brazos.

Uno de los vigilantes del lugar fue quien reportó la emergencia al 123 pasadas las 7:40 de la mañana informando a las autoridades lo que había sucedido.

Cuando los oficiales llegaron al lugar hablaron con el vigilante quien les dio detalles de la tragedia que, al parecer, presenció: "El cuadrante llegó al inmueble, se entrevistaron con el vigilante de la unidad, quien manifestó que, al parecer, esta persona se sube a la ventana de su apartamento en el quinto piso y se lanza al vacío con un bebé".

Lo que se sabe es que el hombre de 55 años fue llevado por urgencias a la Clínica Las Américas del Sur a dónde llegó con heridas de gravedad y murió algunos minutos más tarde.

Sobre la salud del bebé, se informó que se salvó de milagro y no tiene heridas en su cuerpo, sin embargo, se encuentra bajo observación médica para controlar cómo evoluciona.

Al parecer, el hombre habría tomado la decisión de quitarse la vida luego de entrarse que tenía una enfermedad terminal, aún así, las autoridades tratan de armar el rompecabezas para determinar las razones por las que ocurrió esta tragedia en la que no se sabe si el hombre se lanzó por sus propios medios o si cayó al vació en un accidente.

Por otro lado, recordemos que en el pasado mes de octubre una joven cayó desde lo alto de un edificio de la ciudad de Medellín.

En el perfil de Facebook de la mujer apareció una desgarradora carta que, al parecer, habría sido escrita por la mujer y dirigida a su hija, a sus amigos y a sus padres, con explicaciones sobre los supuestos hechos que la habrían llevado a tomar la lamentable decisión.

En el inicio de la carta se leía: "Para cuando se publiquen estas palabras ya estoy muerta o me quedan 10 min, así que siéntese que tal vez lo que diré sea largo, tiendo a dar muchas vueltas, tengo la ansiedad al máximo y los dedos ágiles. He decidido romper silencio de meses y hacer pública la situación, porque no confió en nadie lo suficiente para creer que sí entregarían este mensaje, además en esta red social no lo esconderán fácil y mi hija algún día lo verá, pues, todos tienen un deseo antes del deceso y ese es el mío...".

