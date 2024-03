John Poulos narra por primera vez el paso a paso de cómo se deshizo Valentina Trespalacios

Luego de más de un año de silencio el estadounidenseJohn Poulos aceptó abiertamente que sí mató a la joven Dj Valentina Trespalacios dentro de un apartamento en Bogotá, durante la mañana del 22 de enero de 2023.

La confesión de Poulos se dio en la mañana de este miércoles 6 de marzo en medio de una audiencia de juicio oral en la que narró paso a paso lo ocurrido durante la madrugada y mañana de los hechos en que la joven terminó muerta y su cuerpo abandonado dentro de una maleta en un basurero de la ciudad.

En el inicio de la diligencia judicial el hombre aceptó que asesinó a Valentina Trespalacios en medio de una madrugada de excesos y de la que no tenía planeado cometer un crimen.

Según su confesión, la muerte de la Dj se dio en el apartamento que compartían y luego de que sostuvieran relaciones sexuales en las que además utilizaron objetos, supuestamente, para aumentar el placer.

Valentina Trespalacios tenía un cable en el cuello

Valentina Trespalacios fue enterrada sin sus uñas /Foto: redes sociales /AFP

En medio de la declaración, Poulos contó que acostumbraba a practicar sadomasoquismo en su intimidad con Valentina Trespalacios y que durante la madrugada de los hechos también practicaron ataduras y asfixia.

"Hay fotos de ella con atuendos y ataduras y en la habitación había esposas y cables con los que la amarraba", relató el confeso asesino al detallar que acostumbraban a realizar prácticas sadomasoquistas.

Dice que no recuerda que pasó después de tener relaciones pero reconoce que sí usaron un cable de amarre y que luego él se quedó dormido; al despertar la joven no reaccionaba: "Cuando desperté ella aún tenía el cable en su cuello pero ya no tenía pulso".

John Poulos cuenta cómo se deshizo del cuerpo de Valentina Trespalacios

El estadounidense asegura que entró en un estado de alteración al no entender lo que había ocurrido y, ante un supuesto temor a ser asesinado por parte de amigos "peligrosos" de Valentina, decidió deshacerse del cuerpo y escapar del país.

"La habitación me daba vueltas y sentía como si un cañón me estuviera disparando", inició diciendo Poulos al revelar que decidió quitarle le cable del cuello al cadáver de la joven e introducir el cuerpo dentro de una maleta de viaje azul.

Dice que intentó escapara porque concluyó que no tendría un juicio justo en Colombia y que en medio de su huida recibió un mensaje en el que le advertían que lo iban a matar.

Por eso, según su versión, dice que tras meter el cuerpo de la Dj en la maleta tomó unas prendas de vestir y bajó hasta el parqueadero para meter las coas en el carro gris que había alquilado. Dice que, inmediatamente, tomó un carrito de mercado con el que trasladó la maleta con el cuerpo para luego meterla en el baúl del carro.

Cuenta que en medio del nerviosismo chocó el carro debido a que estaba mirando para todos lados, revisando que no viniera nadie y que nadie se diera cuenta que había sacado el cuerpo de la joven en una maleta, la cual tapó con una toalla debido a que no le cupo la cabeza.

Aprovechó que aún no se le había acabado el tiempo de alquiler del carro por lo que aprovechó ese tiempo para desplazarse por la ciudad y, dice que en el camino fue botando prendas de la joven mientras encontraba qué hacer con el cadáver.