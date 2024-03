Mamá de Camila la despide con desgarrador mensaje: "No dejes que me vuelva loca"

Camila, una niña de tan solo ocho años que fue encontrada muerta dentro de una bolsa en una carretera de Taxco, en México. La escena que se vivió durante su despedida conmovió al mundo, especialmente por las palabras desgarradoras de su madre, Magui Díaz.

La última vez que la familia vio a Camila fue el Miércoles Santo por la tarde, cuando salió de su hogar para visitar a una amiga y jugar; sin embargo, lo que debería haber sido un momento de diversión infantil se convirtió en una tragedia.

La falta de acción por parte de las autoridades provocó que la comunidad actuara por su cuenta, incluso en presencia de agentes de la policía Municipal, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.

La mujer identificada como responsable del crimen fue linchada por la comunidad en un acto de justicia por mano propia.

En un video que circuló en redes sociales, se puede escuchar a Magui, la madre de Camila, despidiéndose de su hija de manera desgarradora.

"Quiero que estés tranquila y que me ayudes a encontrar la tranquilidad, por favor. Ayúdame a que no me vuelva loca sin ti, por favor, ayúdame. Ayúdame a ser fuerte, mami, y nunca me dejes, nunca nos dejes, por favor", expresó Magui mientras se encontraba sobre el ataúd de su pequeña.

Además, Magui no pudo evitar expresar su agradecimiento a todas las personas que se han solidarizado con su familia ante esta terrible tragedia. "Cuida a todas las personas que estuvieron para ti; Cami, no te imaginas cuántas, Cami, cuánta gente estuvo para ti, mi amor... nunca me imaginé esto. Cuídalos a todos, mi amor. Te amo, mamita, te amo", añadió entre lágrimas.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Taxco, Doroteo Eugenio Vázquez, responsabilizó del feminicidio de Camila a su madre, Magui, señalando una presunta omisión y falta de responsabilidad maternal.

En respuesta, Magui se defendió en una entrevista afirmando que siempre estuvo pendiente de su hija y que confiaba en la supuesta amiga con la que salió Camila, argumentando que esta no era la primera vez que jugaban juntas y que incluso la niña había visitado su casa en varias ocasiones.

"No es mi culpa. Yo siempre estuve al pendiente de ella. Yo simplemente confié en su amiga, no es la primera vez que va a jugar con ella; la niña incluso también iba a mi casa muchas veces. El único pecado de mi niña fue querer demasiado a esa niña y a la mamá, porque hasta a la mamá quería mucho. Pero de que yo cuidaba a mi niña, la cuidaba", afirmó Magui, visiblemente afectada por la tragedia que ha enlutado a su familia y a toda una nación.

Mientras tanto, la comunidad llora la pérdida de esta pequeña angelical y exige justicia para que casos como el suyo no vuelvan a repetirse.

