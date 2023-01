Revelan escalofriantes detalles de asesinato de reconocida Dj en Bogotá; la enmaletaron

El crimen en Bogotá de la reconocida Dj Valentina Trespalacios no deja de generar consternación entre autoridades y ciudadanos, luego de que su cuerpo fuera encontrado dentro de una maleta abandonada en un parque del occidente de la capital.

Los hechos se dieron a conocer en la noche del domingo 22 de enero cuando un habitante de calle, atraído por una maleta abandonada, terminó descubriendo el cuerpo sin vida. Según la información que esta persona dio a las autoridades, la maleta llevaba varias horas dentro de un contenedor de basuras en pleno parque del barrio Los Cambulos, localidad de Fontibón.

Tras el procedimiento de levantamiento de cadáver, familiares de la víctima revelaron en medios de comunicación que se trata de Valentina Trespalacios , una reconocida Dj en Bogotá y quien tenía 23 años.

Y es que luego de conocerse la identidad de la joven muerta, han sido varias las versiones que han circulado sobre los hechos y sobre el estado en que fue encontrado el cuerpo sin vida; pues un familiar de la Dj dijo a Blu Radio que la joven había sido desmembrada.

Sin embargo, en diálogo con el periodista de La Kalle Felipe García, autoridades aclararon este lunes algunos detalles sobre el macabro hallazgo.

Pues aunque algunos detalles hacen parte de la reserva de la investigación, autoridades aclararon que el cuerpo de la joven sí estaba dentro de una maleta, pero que no se encontraba desmembrado; de igual forma, revelaron que la joven aparentemente no presenta heridas de arma arma de fuego o cortopunzante, por lo que en una primera inspección no se determinó signos de violencia evidentes contra la víctima.

Pese a esta información, el cuerpo de la Dj permanece en Medicina Leal donde se le realiza la necropsia para determinar las causas de su muerte que, hasta el momento, es todo un misterio.

Asimismo, se conoció que autoridades y familiares de Valentina Trespalacios se encuentran en la búsqueda del compañero sentimental de la joven quien, según dicen, estuvo con la víctima durante el viernes y sábado, hasta cuando se perdió el rastro de la Dj.

Sobre el hombre se conoce que es un extranjero quien se venía conociendo con Valentina hace poco más de un año y que el viernes salió de rumba junto a ella.

La mujer estuvo publicando en sus estados de WhatsApp imágenes y videos en los que aparece junto a su pareja en diferentes discotecas; sin embargo, desde el sábado no se sabía nada de ellos y ahora es desconocido el paradero del novio de la Dj.

