Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
MUERE MIGUEL ÁNGEL RUSSO,
NIÑA FALLECE EN CENTRO COMERCIAL
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Revelan mensaje premonitorio de Gabriel Cano antes de desaparecer tras cita dental

Revelan mensaje premonitorio de Gabriel Cano antes de desaparecer tras cita dental

Gabriel Eduardo Cano Díaz, un joven diseñador gráfico de 18 años, se esfumó el pasado 12 de agosto de 2025 después de asistir a una consulta en el barrio Kennedy.